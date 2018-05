Resa dei conti nella direzione Pd | Martina | Con M5s capitolo chiuso | ora rischio

Resa dei conti nella direzione Pd - si chiuderà con un voto | Martina : "Confronto con M5s è capitolo chiuso" : Il segretario uscente: "E' un bluff dire che in direzione sono favorevoli all'accordo". Franceschini: "Qualcosa di profondo non va"

Pd - il giorno della Resa dei conti al Nazareno : Martina chiede la fiducia : Trattative fino a ridosso della direzione Pd, convocata a largo del Nazareno per le 15 e iniziata con circa mezz'ora di ritardo. A quanto si apprende Matteo Renzi e Maurizio Martina si stanno confrontando su un esito condiviso...

Direzione del Pd - al via la Resa dei conti : Il Partito democratico si riunisce: all’ordine del giorno le manovre per il governo, ma soprattutto il rinnovo o meno del segretario reggente

Equilibri interni e alleanze : scontro nel Pd. In direzione la Resa dei conti : I 'governisti' Orlando ed Emiliano, appoggiati anche da Franceschini, considerano irrinunciabile la conferma della 'fiducia' al reggente Martina. Renzi: 'Non usino pretesti per rompere' -

Pd - verso la Resa dei conti in direzione : dai renziani ipotesi rinnovo fiducia a Martina fino all’assemblea : A poche ore dall’inizio della direzione nazionale la situazione nel Pd resta quella di una spaccatura in due. Da una parte i renziani, dall’altra i non renziani. La riunione dell’organismo del Nazareno, fissata per decidere un eventuale dialogo con il M5s, è diventata in realtà un nuovo campo di battaglia, l’ennesimo, per decidere chi comanda nel partito, almeno nei prossimi mesi. E questo non potrà che avere delle ...

Pd : Guerini - Martina non in discussione - no a Resa dei conti : Roma, 3 mag. (AdnKronos) – “Non credo ci sia questo punto all’odg, Martina non è in discussione, gode della fiducia di tutto il partito”. Lo dice Lorenzo Guerini a Radio Radicale sull’ipotesi che oggi possa esserci un voto su Martina in Direzione. “Immaginare che questa direzione sia una sfida, non è così, ci viene chiesto un dibattito coraggioso, serio e responsabile. Bisogna evitare che la Direzione assuma ...

Pd - verso la Resa dei conti in direzione. La sfida del voto sul mandato a Martina : ROMA - Il dialogo con i 5Stelle, il ruolo di Martina, il senso della sconfitta del 4 marzo e le conclusioni da trarre. Soprattutto sul versante della leadership del partito. Perché tutto gira intorno ...

Nuovo governo - oggi Resa dei conti nella Direzione del Pd - : Riunione convocata per le 15. Doveva decidere se aprire un tavolo con il M5s, ma è diventa una discussione tutta interna. Alla vigilia il "no" di Renzi alla conta e alla fiducia a governi a guida ...