Renzi porta Berlusconi sulle spalle | vicino al Nazareno nuova opera di street art

Di Maio a Porta a Porta risponde a Renzi a Che Tempo Che Fa : Matteo Renzi gela le trattative tra PD e M5S per la formazione del nuovo governo nell'intervista a Che Tempo Che Fa di domenica 29 aprile e Luigi Di Maio risponde 'ufficialmente' partecipando a Porta a Porta questa sera, mercoledì 2 maggio, alle 23.10 su Rai 1. La sua ultima volta da Vespa risale allo scorso 11 aprile.Il salotto bianco di Bruno Vespa si 'riprende' così il ruolo di 'Terza Camera' dello Stato e cerca di mettere di nuovo ...

Governo - Renzi : “Abbiamo perso. Non possiamo uscire dalla porta ed entrare dalla finestra con un gioco di palazzo” : “Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al Governo. Non si può ignorare l’esito delle elezioni del 4 marzo, il Pd ha perso, chi ha vinto deve assumersi la responsabilità e governare”. Lo ha detto Matteo Renzi, ospite a Che Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 1 parlando della possibilità di un accordo tra il Pd e il M5s L'articolo Governo, Renzi: “Abbiamo perso. Non possiamo uscire dalla porta ed entrare dalla ...

Consultazioni - l’ironia di Salvini : “Oggi è la festa di Renzi e Di Maio - non voglio portar via la gloria a Pd e M5s” : “Oggi è la festa di Renzi e Di Maio, non voglio portar via la gloria a Pd e M5s”. Così ha replicato ironico il segretario della Lega, Matteo Salvini, entrando alla Camera dei deputati, nel giorno del secondo giro di Consultazioni delle delegazioni dem e pentastellata con Roberto Fico, incaricato dal capo dello Stato di esplorare la possibilità di un’alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico L'articolo Consultazioni, ...

Renzi sbatte la porta in faccia ai 5 Stelle : "Sono una baby gang" : Se a ciò si aggiunge la politica corsara dei 5Stelle il boccone, da indigesto, rischia di diventare avvelenato: quelli, come i pirati, ti fanno salire sulla loro nave, ma alla prima tempesta sono ...

Governo - Toninelli : “Spero che il Pd faccia passo avanti. Veto su Renzi? Se firmiamo contratto m’importa poco che ci sia o no” : “Spero che il Pd, anche su sollecitazione del presidente della Repubblica faccia un passo in avanti”. Mentre il mandato esplorativo di Maria Elisabetta Alberti Casellati va verso il fallimento definitivo, il grillino Danilo Toninelli ha iniziato a rilanciare l’altro fronte. E intervistato da Rtl 102.5, si è rivolto direttamente ai democratici: “Ci sono temi comuni”, ha detto. Ma anche: “I veti che il Pd ci sta ...

Matteo Renzi - il piano con cui porta il Pd a sfracellarsi : per le prime votazioni solo scheda bianca : Tra caminetti, screzi e prove di collegialità, il Pd punta a essere l'ago della bilancia e il meno possibile ruotino di scorta delle altre forze politiche in una doppia partita: interna ed esterna. ...

Attenzione a Martina - il pupillo di Bersani che può salvare il Pd dal baratro in cui l'ha portato Renzi : L'inizio dell'ascesa politica A Mornico al Serio viene eletto nel consiglio comunale in una lista civica che dovrebbe essere di sinistra ma che appoggia Rossano Breno, un volpone democristiano ...

[Il reportage] Renzi barcolla "ma non molla" e vince la sua linea. Per ora. È tregua armata nel Pd : Il premier invece, che ha evitato l'ingresso principale in entrata e in uscita, ha affidato ad un tweet il suo commento: "Le dimissioni di Renzi esempio di stile e coerenza politica. Dalla sconfitta ...

Berlusconi apre a larghe intese - Salvini : 'Non ci hanno votato per riportare Renzi al governo' : Il leader della Lega ai suoi: riprendere tutto come prima del voto, tutti in giro nei collegi, no a governi-pastrocchio o minestrone'. Tra Carroccio e forzisti non c'è ancora accordo neanche sulla ...

Elezioni - Salvini (Lega) : “Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al governo” : “Non andremo mai al governo se non potremo realizzare quello che ci siamo proposti di fare. I numeri che ci interessano sono quelli degli italiani che ci hanno dato fiducia. Appello al PD di Berlusconi? Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al governo”. Così Matteo Salvini a margine della riunione federale della Lega. L'articolo Elezioni, Salvini (Lega): “Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al ...

Nuovo governo - Berlusconi : “Anche il Pd se ne faccia carico”. Salvini : “Non ci hanno votato per riportare Renzi” : Le offerte di collaborazione al Pd non arrivano solo dai Cinquestelle. Ma tornano, ancora, anche dal centrodestra. E’ ancora una volta Renato Brunetta a farsi portavoce “esplicito”, dopo che nei giorni scorsi Matteo Salvini aveva usato parole più diplomatiche. Brunetta si augura che nel Pd “prendano la decisione migliore per il bene del Paese, ovvero appoggiare un governo di centrodestra. Io sono abituato a vedere se ...