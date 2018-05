Renzi | ' Di Maio arrabbiato? Tanti lo sarebbero se Pd con M5s'

Governo : Renzi - se ci riesce Di Maio governi - ma non con voti Pd - 2 - : Nel caso dei cinque stelle secondo me va bene addirittura fare il confronto in streaming e mi sembra anche una idea carina. Però l'idea di tradire il mandato dei cittadini, degli elettori, e fare un ...

Renzi : "Di Maio vuole governare? Ci provi - ma non coi voti Pd" : "Nessuna polemica, nessuna divisione, nessuno scontro. Noi abbiamo detto una cosa semplice: hanno vinto loro, governino. Non sono capaci? Lo dicano. Ammettano il loro fallimento. Non dicano come fa Di Maio: ah, gliela faremo pagare, la pagheranno. Che è un linguaggio abbastanza strano per uno statista. La pagherete, pagherete cara, pagherete tutto". Matteo Renzi, in un'intervista realizzata alcuni giorni fa e in onda stasera a Piazza Pulita su ...

Pd - la ricetta di Farinetti per un’accordo con Di Maio e Salvini. Gli piace Martina : “Renzi? A star zitti si fa bella figura” : “Direzione Pd? Non lo so cosa succederà spero che si metta d’accordo, stiamo parlando del partito che ha già i toni più moderati e che sempre meno abbia un padrone è anche positivo, credo che oggi andrà bene. Io farei l’accordo con tutti e due per fare una legge elettorale nuova. Oggi nessuno deve vincere però io sarei molto contento se votassero la permanenza di Martina all’unanimità sarebbe anche un bel segnale. Mi ...

Casellati - Di Maio - Renzi : perché lo Stato Sociale ne ha una per tutti : Ecco, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera , cosa pensa dei protagonisti della politica attuale la band bolognese che non nega di aver votato 'un partito il cui nome inizia con la P e ...

Di Maio : "Renzi - Berlusconi e Salvini ci hanno sabotato" : Luigi Di Maio accusa gli interlocutori con cui si è confrontato in questi due mesi di averlo sabotato. Nemmeno stavolta il Movimento 5 Stelle riuscirà ad andare al governo, a quanto pare, e secondo quanto racconta il candidato premier pentastellato ospite del salotto di Bruno Vespa a Porta a Porta, il disegno era chiaro sin dall’inizio. "Sapevo delle difficoltà - ammette Di Maio - ma non mi sarei mai immaginato che sarebbe stato impossibile". ...

LIVE direzione PD governo Renzi Martina M5S Di Maio Salvini Lega Mattarella : Giovedì scorso il Presidente della Camera Roberto Fico aveva riferito al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il risultato delle sue consultazioni, sottolineando come un dialogo tra il Movimento 5 Stelle ed il Partito Democratico si fosse aperto. A distanza di una settimana da quelle parole, Di Maio ha chiuso il 'forno' PD, arrendendosi di fronte alle nette chiusure di Matteo Renzi. Quest'oggi andrà in scena la direzione che avrebbe ...

Pd - retroscena devastante : Matteo Renzi - Marco Minniti mediatore con Luigi Di Maio - le 'false informazioni' al Colle : Ormai la guerra è iniziata. 'Volevano farmi fuori consegnando il partito a M5S , non ci sono riusciti'. Matteo Renzi ha dichiarato guerra al Pd prima e a Luigi Di Maio poi. E ora, assicura, 'in ...

“Renzi sabotatore” - l’affondo di Di Maio : Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “Di fronte a Fico, incaricato da Mattarella, non solo Martina ma anche Delrio e Marcucci hanno dato la disponibilità al dialogo. Nel frattempo” in attesa della direzione del Pd, “Renzi va da Fazio e chiude tutto”. Dagli studi di ‘Porta a Porta’, Luigi Di Maio lancia l’affondo accusando l’ex segretario dem di aver “sabotato” il dialogo tra Pd e ...

