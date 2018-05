Renzi al Nazareno con la carica dei 120

Renzi porta Berlusconi sulle spalle : vicino al Nazareno nuova opera di street art : Lo street artist Sirante torna a dire la sua sulla situazione politica. Stavolta lo fa prendendo spunto all'affresco di Raffaello 'Incendio di Borgo', ospitato nei Musei Vaticani, riletto in chiave anti-Renziana. Stamattina a largo del Nazareno, a pochi passi ...

Berlusconi sulle spalle di Renzi. Alla sede del Pd esposta l'opera di street art "L'incendio del Nazareno" : Una nuova opera di street art è apparsa oggi nelle strade del centro di Roma: nel giorno in cui si riunisce la direzione del Pd, l'artista Sirante ha realizzato ed esposto nei pressi della sede del partito un'opera intitolata "L'incendio del Nazareno". Si tratta di un quadro in cui si vede Matteo Renzi che porta sulle spalle Silvio Berlusconi per metterlo in salvo. Altre figure rappresentano Maria Elena Boschi, Matteo Orfini, Denis ...

Pd - la rivolta anti Renzi : 'Pensa al Nazareno bis con Berlusconi' : 'La mia sensazione, vedendolo in tv da Fabio Fazio, è che Matteo Renzi a bbia voluto prefigurarsi l'opzione di un sostegno esterno a un governo di minoranza del centrodestra che faccia le riforme: un ...

Pd : Renzi non sarà ad assemblea di questa sera al Nazareno : Un rilancio sulla linea politica, che non preluderebbe però alla mossa, a lui suggerita da qualche fedelissimo, del ritiro delle dimissioni da segretario. Al contrario, in assemblea Renzi potrebbe ...

Pd dilaniato - Renziani scatenati Nel mirino Martina - Richetti e... Ecco che cosa accade al Nazareno : La sconfitta elettorale del 4 marzo, la sesta consecutiva dal 2016, la settima se consideriamo anche le Regionali lombarde, ha lasciato un Pd sempre più dilaniato malgrado la "blindatura" dei fedelissimi attuata da Matteo Renzi nella famigerata notte delle candidature Segui su affaritaliani.it

Pd - segreteria e consultazioni : le battaglie parallele dem condizionate dai Renziani. E spunta il sospetto di un Nazareno bis : Sono due le battaglie parallele, ma strettamente connesse, che in queste ore si stanno combattendo nel Partito democratico. La prima, quella del prossimo governo, si deciderà nelle aule parlamentari ed entrerà nel vivo martedì, quando il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprirà le consultazioni al Colle. La seconda, tutta interna al Pd, si sta giocando, invece, nelle stanze del Nazareno. Ed ha assunto nelle ultime ore i connotati ...

CAOS PD/ Il "nuovo" Renzi prepara la vendetta del Nazareno e la rivincita nel 2019 : "Mi dimetto, ma non mollo". Con queste parole Renzi vuol far naufragare gli eventuali tentativi di Lega e M5s. E giocarsi nel 2019 le sue carte con quel che resta del Pd. EUGENIO MAZZARELLA(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 06:01:00 GMT)RESA DEI CONTI NEL PD/ Il piano di Renzi per farsi un nuovo partito, di A. Del DucaDALLA CINA/ Lao Xi: M5s e Lega come il bandito Liu Bang, di L. Xi

Direzione Pd senza Renzi/ Diretta video - Martina o Delrio al Nazareno? Orfini - "mai con estremisti M5s-Lega" : Direzione Pd senza Matteo Renzi: Diretta video, Delrio o Martina come traghettatori? Possibili candidati e le correnti dem, 'Mai con Lega o M5s'.

MATTEO Renzi SI DIMETTE DAL PD?/ Diretta video conferenza stampa : il discorso al Nazareno (ultime notizie) : Dimissioni di MATTEO RENZI, il segretario Pd pronto a lasciare dopo sconfitta del Pd alle Elezioni 2018? Alle 17 RENZI parlerà al Nazareno: candidati possibili Gentiloni e Delrio(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 17:50:00 GMT)

L'ansia del Nazareno : Renzi arriva in macchina da Firenze per affrontare ogni situazione... : Manca poco alle 23 quando Matteo Renzi arriva in macchina da Firenze al Nazareno, la sede nazionale del Pd. Solo, con il suo portavoce Marco Agnoletti. Quella di venire a Roma è stata una scelta delle ultime ore: fino a ieri il segretario era intenzionato a restare nella sua città, nella lunga notte delle elezioni 2018. Poi ha deciso di prendere il toro per le corna: un atto di coraggio quello di venire a Roma per affrontare ...

Elezioni - Verdini : “Voto Berlusconi al Senato e Renzi alla Camera - deve risorgere il Nazareno” : “Voto Berlusconi e voto Renzi, perché voglio un governo delle larghe intese, perché solo così si può salvare i Paese. deve risorgere il Nazareno“. Lo ha affermato Denis Verdini, intervenendo a Piazzapulita, la trasmissione condotta da Corrado Formigli su La7. L'articolo Elezioni, Verdini: “Voto Berlusconi al Senato e Renzi alla Camera, deve risorgere il Nazareno” proviene da Il Fatto Quotidiano.