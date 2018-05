Renault Clio Cup Italia - Al via il round di Misano con nuovi protagonisti

Nuova Renault Clio - l’evoluzione svelata nel 2019 : La Renault Clio IV è sicuramente tra le auto che meglio hanno rappresentato l’evoluzione di un Segmento, il B, che un tempo contava le utilitarie. Oggi le auto più che per dimensioni possono identificarsi per allestimenti, oltre che per dotazioni meccaniche, tecnologiche e di supporto alla guida, attive e passive. La Clio è in continua evoluzione. Dal primo modello del 1990 è passato tanto tempo e tanto è cambiato sia sottopelle, che ...

Renault Clio Cup<br> - Emozioni in pista al Mugello : Quando corri giù verso la curva Casanova, con la Renault Clio Cup, e sai che si stanno avvicinando le due pieghe dell'"Arrabbiata", ti senti sulle montagne russe. L'Autodromo del Mugello mi fa ancora questo effetto, anche se non è la prima volta, per me, qui. A volte sa regalarti quella (rara) forma di esaltazione che ti prende lo stomaco e te lo stritola, perché sai che stai facendo, a tuo modo, certo, una cosa eccezionale. Pensate, ...

Clio Cup Italia : fine settimana ricco di adrenalina per il trofeo di Renault : Le due gare di 25' sono in programma domenica alle ore 10.55 e alle 16.35 , diretta streaming su RenaultsportItalia.it , .

Renault Clio Cup Press League - Pronto al via al Mugello il Trofeo monomarca : Finalmente ci siamo. Il prossimo fine settimana, 7-8 aprile, partirà allAutodromo del Mugello il Trofeo monomarca riservato alle Renault Clio RS 1.6 Turbo. Uno dei più conosciuti e formativi del panorama europeo, che abbina piloti giovani e rampanti agli habitué delle gare con la cinque porte francese. Al via, ci saremo anche noi di Quattroruote, a contenderci un posto nel Trofeo Clio Cup Press League, giunto alla terza edizione e riservato a ...

Renault Clio RS - pronti alla pista : In onore della monoposto Renault Sport Formula One Team che debutterà nella prossima stagione, arriva sul mercato la Clio R.S.18: serie speciale con livrea gialla e nera, dedicata agli appassionati del Motorsport. Pronta alla...

Nuova Renault Clio R.S. 2018 - giocattolo sportivo : Nuova Renault Clio R.S. 2018, giocattolo sportivo Renault rafforza la sua immagine sportiva con la Nuova Clio R.S. da 220 CV Continua a leggere

Renault Clio Cup - si rinnova la Press League nel 2018 : Sul sito internet www.Renaultsportitalia.it sarà inoltre possibile seguire tutte le gare in diretta streaming. 22nd marzo, 2018

Renault - la Clio R.S. 18. profuma di Formula 1 : Monitor e gli arresti di fine corsa idraulici che arrivano direttamente dal mondo dei rally. Il prezzo della Clio R.S. 18, già disponibile nella rete Renault, è di 30.750 euro. Da tenere presente che ...

Renault Clio Moschino - auto di seduzione : Renault Clio Moschino, auto di seduzione Una serata speciale, tra Jacqueline Kennedy e Sfera Ebbasta, per la show car Clio by Moschino Continua a leggere L'articolo Renault Clio Moschino, auto di seduzione sembra essere il primo su NewsGo.

Renault Clio - un best seller targato Moschino : Ispirata alla Capsule Collection Moschino, la colorata Show Car, realizzata per celebrare la nascente partnership tra i due brand, «Amo il punto di incontro tra moda e mondo automotive perché questa ...

Renault Clio si veste Moschino per diventare un'arma di seduzione : Quando il genio creativo e l’ironia di un grande brand del Made in Italy incontra l’auto straniera di maggior successo in Italia, nasce la Show Car Clio Moschino, vera arma di seduzione! Contemporaneità...

Renault Clio Moschino - la best seller francese seduce anche in passerella : MILANO - L'automobile chiede strada nel mondo della moda. O almeno lo fa la Renault, che ha di fatto inaugurato l'edizione 2018 di 'Milano Moda Donna' giocando la carta Clio, che...