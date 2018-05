REGGIA DI CASERTA | ARRESTATI ‘FURBETTI DEL CARTELLINO’ Ultime notizie | pizza e bar

REGGIA di Caserta - timbrano il cartellino e fuggono a mangiare in pizzeria : scacco ai furbetti : Se quando svaligiarono la buvette della Reggia di Caserta fossero stati al loro posto di lavoro, i ladri sarebbero stati presi in flagranza. Invece i vigilanti del Monumento erano chissà dove, di ...

Rifugiati dall'Africa - ora giardinieri in REGGIA Caserta : ANSAmed, - Caserta, 13 APR - "Quando due anni fa sono scappato dalla Nigeria non avrei mai immaginato di lavorare in un posto meraviglioso come la Reggia di Caserta". A Parlare è Odigia Bright, un ...