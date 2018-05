Regalati milioni di euro | ecco cosa hanno fatto due senatori

Finanziaria : Regalati 3 milioni di euro a parenti e amici : La Legge di Bilancio 2018, approvata a dicembre 2017, oltre a contenere misure urgenti per far quadrare I conti dello Stato italiano e venire incontro alle famiglie e alle imprese, conterrebbe, secondo quanto rivelano Domenico Affinito e Milena Gabanelli sul "Corriere della Sera", un vero e proprio regalo di circa 3 milioni di euro nei confronti della Isiamed digitale srl, società di software con sede nella Capitale in Via Cola di Rienzo 44. Ad ...