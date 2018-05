Razzismo nelle Marche | infermiera cacciata da casa di riposo perché è nera

ilgiornale

: ma che cosa è successo in questi ultimi anni nelle placide ed accoglienti Marche? #Macerata #Senigallia #Marche… - grazianig : ma che cosa è successo in questi ultimi anni nelle placide ed accoglienti Marche? #Macerata #Senigallia #Marche… - schizofraenia : Allora: va bene tutto, ma un conto è criticare un comportamento sbagliato per quello che è, nella libertà di pensie… - ReneeRia : @Nicky_10M Tu sei italiana con la pelle bianca non puoi capire come ci si sente ad Essere nelle scarpe di una perso… -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Un altro episodio die di discriminazione è tornato a riempire le prime pagine delle cronache locali. Ma anche questa volta, come già in passato, il caso è destinato a diventare di rilievo nazionale.Una 40enne senegalese in prova presso unadidi Senigallia, in provincia di Ancona, è stata allontanata dalla struttura presso cui aveva iniziato a lavoraregli anziani assistiti si sarebbero lamentati del colore della sua pelle.Come racconta il Corriere Adriatico la donna, di nome Fatima Sy, sarebbe stata derisa da diversi ospiti al grido di "non ci piaci, sei" o "ecco un'altra". La cooperativa che gestisce l'istituto, avendo ricevuto diverse lamentele, ha così deciso di trasferirla in un altro ambiente che non fosse "ostile" assicurando che verrà presto inserita in "un'altra realtà".Tuttavia, nonostante la donna fosse sul punto di firmare ...