Rabat | Sara Errani ai quarti

Tennis - WTA Rabat 2018 : Sara Errani domina la svedese Larsson e si qualifica per i quarti di finale : Ci è voluta poco più di un’ora a Sara Errani per qualificarsi per i quarti di finale del torneo WTA di Rabat. La Tennista azzurra, numero 89 della classifica mondiale, ha sconfitto in due set la svedese Johanna Larsson, numero 82 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-0. Un’altra ottima prestazione per 31enne romagnola, che aveva eliminato al primo turno la kazaka Zarina Diyas, testa di serie numero cinque. Dopo le due brutte ...