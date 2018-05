' Qui Salvini ci asfalta' La fronda nordista del M5s

DIETRO LE QuiNTE/ La trappola "istituzionale" per far fuori Di Maio e Salvini : Si prepara un governo istituzionale in cui Di Maio e Salvini potrebbero venire fatti accomodare col miraggio di cambiare la legge elettorale. Una trappola. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ Legge elettorale, premier e governo: le condizioni del Colle, int. a F. BechisDIETRO LE QUINTE/ Niente voto: il governo-ponte di Mattarella spiazza Renzi e Di Maio, di M. Maldo

DI MAIO “ELEZIONI A GIUGNO” - LO STOP DEL QuiRINALE/ Governo - ‘sale’ Salvini : Renzi fa ‘scoppiare’ il Pd : Di MAIO, "Elezioni a giugno": il QUIRINALE lo boccia, Salvini sale nelle ipotesi di Governo. Le ultime notizie, con Renzi che ha spaccato il Pd: "ci vuole ora un Congresso"(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 12:47:00 GMT)

Di Maio a Salvini : 'Chiediamo al Quirinale il voto a giugno'. Salvini : 'Facciamo governo senza Pd' : Nuova presa di posizione del leader M5s dopo la chiusura di ieri di Matteo Renzi a un dialogo con i pentastellati . Di Maio propone, a questo punto, a Salvini di chiedere al Colle di tornare al voto a ...

Renzi chiude a M5S. Di Maio a Salvini : chiediamo al Quirinale voto a giugno : L’ipotesi di un’intesa tra Cinque Stelle e Pd per un nuovo esecutivo all’indomani delle elezioni del 4 marzo e dopo il fallimento del tentativo di mettere in campo un governo M5S-Lega si dissolve nel giro di una domenica, in una serata di fine aprile che ha visto andare alle urne il Friuli Venezia Giulia per la scelta del nuovo governatore dopo l’esperienza Serracchiani...

Di Maio a Salvini : «Chiediamo insieme al Quirinale il voto a giugno» : Il leader M5s su Facebook: «I partiti pensano al proprio orticello e alle poltrone. Il leader della Lega ha preferito seguire gli interessi di un condannato che quelli degli italiani»

Di Maio a Salvini : «Chiediamo insieme al Quirinale il voto a giugno» : «Salvini ha preferito gli interessi di un condannato incandidabile a quelli degli italiani. Io gli ho parlato in maniera sincera, a cuore aperto, gli ho detto sediamoci e troviamo una quadra e ...

Crolla il ponte Pd-M5s. Renzi boccia Di Maio dopo il colloQuio con Fico e scommette : dopo il Friuli ricomincerà con Salvini : "Esito positivo, dialogo avviato", dice Roberto Fico al Quirinale mentre, dopo aver riferito a Sergio Mattarella, 'impacchetta' davanti alle telecamere il suo mandato esplorativo di una maggioranza tra Pd e M5s. Ma dalle parti di Matteo Renzi, che anche oggi è rimasto nella sua Firenze, il dialogo con il M5s è finito, insieme al mandato del presidente della Camera. Chiuso, ammesso che sia mai stato aperto. Fico è l'ultimo a ...

Sergio Mattarella - il piano del Quirinale per fare fuori Salvini : cosa c'è dietro l'incarico a Fico : Non sono previsti sconfinamenti nell'incarico esplorativo che Sergio Mattarella ha affidato a Roberto Fico. Il presidente della Camera ha una missione ben precisa: trovare l'intesa tra il M5s e il Pd ...

Di Maio : “Con Salvini si chiude Qui” Pd apre al dialogo : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – Discorso chiuso con la Lega e apprezzamento per le parole di Maurizio Martina che “vanno nella direzione di un’apertura”. Luigi Di Maio, dopo l’incontro del M5S con il presidente della Camera, Roberto Fico, è netto: “E’ chiaro che un governo del centrodestra non è più un’ipotesi percorribile, gli unici che non l’hanno capito sono forse proprio loro. Ma dopo il ...

Di Maio : «Con Salvini si chiude Qui - accordo con il Pd o si torna al voto». Martina : disponibili al dialogo : Dopo l'incontro alla Camera la delegazione del Pd, il presidente di Montecitorio Roberto Fico incontra la delegazione M5s composta dal capo politico Luigi Di Maio e dai capigruppo...

Di Maio : "Con Salvini si chiude Qui" : E' chiaro che un governo del centrodestra non è più un'ipotesi percorribile , gli unici che non l'hanno capito sono forse proprio loro. Ma dopo il fallimento del mandato di Casellati quell'ipotesi è ...

