“Quando lui non era a casa…” Qualcuno parla e volano nuove ‘particolari’ indiscrezioni

(Di giovedì 3 maggio 2018) “A momenti, mi veniva un infarto. Quattordici anni insieme non sono pochi. Mi ha fatto male scoprire il tradimento da una paparazzata e mi ha fatto male che nelle foto lei si comportasse da innamorata”. Massimo Boldi, 72 anni, aveva commentato così la notizia lanciata da Dagospia: la (ormai ex) compagna Loredana De Nardis, 43, era stata fotografata insieme ad un altro uomo, un suo amico, Mario Salvestroni. Salvestroni era stato intervistato da Candida Morvillo per il Corriere della Sera ed aveva offerto la sua versione dei fatti. Lui (Boldi, ndr) dice che successivamente, il 27 aprile, un amico ha visto Loredana salire sul treno e lui ha capito che stava venendo a Grosseto da me, allora si è messo in macchina per coglierci insieme all’arrivo del treno. Ma mi chiedo come abbia fatto a percorrere 182 chilometri più in fretta di un Frecciabianca, per giunta radunando ...