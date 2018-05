Qualiano | psicotico uccide la madre | blitz dei carabinieri | preso Arrestato

Qualiano - PSICOTICO UCCIDE LA MADRE BLITZ DEI CARABINIERI : PRESO/ Si era barricato in casa : arrestato : QUALIANO, 37enne UCCIDE la MADRE e si barrica in casa, orrore a Napoli: il ragazzo aveva problemi psichici e cinque anni fa aveva tentato di UCCIDErsi, ora il gesto disperato(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 21:14:00 GMT)