Psg | Verratti operato agli adduttori | stagione finita

Le stelle del Psg e Michael Johnson si allenano con Nike : c'è anche Verratti : L'ex velocità ha seguito tre stelle del club francese nella loro andatura e ha dato consigli per migliorare le loro prestazioni

Verratti : 'Italia fallimento totale - con Ventura poca fiducia e troppa tattica. Resto al Psg - Neymar e Balotelli...' : Le verità di Marco Verratti. Il centrocampista del PSG e della Nazionale ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'La ferita è aperta e sarà molto dolorosa quando vedremo i Mondiali in tv. E' stato un fallimento totale. Il fatto di avere la Spagna nel gruppo forse ci ha spinto a non credere in noi fino in ...

Ligue 1 - Balotelli; Nizza rassegnato all'addio. E Verratti "riconquista" il Psg : Dirà addio alla Costa Azzurra e al club che l'ha rimesso in orbita. A Nizza, ormai, ne sono convinti tutti. Anche il presidente Rivère che ieri ha ammesso: 'Balotelli aspira ad altro'. Ma non sarà una ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Roma - la Champions porta… Verratti : tentativo con il Psg - via Nainggolan : Calciomercato Roma, tentativo per Verratti. La Roma sta attraversando un momento veramente importante, la squadra di Di Francesco è reduce dall’entusiasmante successo in Champions League contro lo Shakhtar ed adesso attende l’avversario dei quarti di finale, i giallorossi possono rappresentare la mina vagante della competizione. Il passaggio del turno ai quarti ha portato una discreta cifra nelle casse della Roma che potrebbe ...

Psg - Raiola offre Verratti al Barcellona : In Francia sicuri: secondo L'Equipe, l'agente del giocatore sta preparando il terreno per l'addio in estate

Calciomercato Juventus - colpo Verratti? Possibile un maxi scambio col Psg Video : Grandissimo entusiasmo in casa #Juventus dopo la super partita disputata a Wembley. La squadra allenata da Massimiliano Allegri, dopo essere andata sotto uno a zero nel primo tempo grazie al gol di Son, ha segnato due reti nel secondo tempo, un uno-due micidiale tutto argentino, firmato dalla coppia Higuain-Dybala. L'ex attaccante del Napoli, in particolare, è stato il migliore in campo: dopo la zampata del pareggio si è inventato un assist da ...

Psg - ESPULSO VERRATTI/ Raiola "anche Ronaldo protestava" - ma per Marco sono 86 gialli e 8 rossi in carriera : Mino Raiola, procuratore di Marco VERRATTI, è tornato sull'espulsione comminata al suo assistito nel corso di Psg Real Madrid, definendo severa la decisione dell'arbitro Felix Brych(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 19:13:00 GMT)

Verratti-Psg - è rottura? Il Livorno ci prova : 'Se vuoi - ti aspettiamo' : TORINO - Verratti finisce nell'occhio del ciclone per il rosso ingenuo rimediato nella sfida tra Psg e Real Madrid nel secondo tempo. La stampa francese è impietosa nei giudizi sul centrocampista ...

