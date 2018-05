Protesta migranti minorenni a Vibo | intervengono carabinieri

Abetone - Protesta dei migranti : un operatore ferito da lancio di tablet : migranti in rivolta al centro di accoglienza straordinario "Residence La Riva" di via Brennero ad Abetone (Pistoia), gestito dalle Misericordie della Toscana. Cinquanta richiedenti asilo hanno protestato per la sostituzione dei letti collocati nella struttura.Un feritoUn gruppo folto di immigrati ha dimostrato le rimostranze verso la scelta del centro "Residence La Riva" di sostiuire i letti matrimoniali presenti nelle camere con letti singoli. ...

Protesta Portula : undici migranti denunciati :

Protesta migranti a Portula : denuncia per i commenti razzisti :

Alta Val di Susa - i migranti occupano una chiesa e il parroco Protesta : Alta Val di Susa, i migranti occupano una chiesa e il parroco protesta A Mattino 5 le interviste agli abitanti di Claviere dove immigrati sono in attesa di passare il confine con la Francia Continua a leggere

Protesta migranti strada bloccata a Portula :

Cassino - migranti in Protesta da giorni per il cibo e le condizioni : Un'altra protesta dei migranti a Cassino. Nella città martire continuano a verificarsi episodi di questo tipo. Almeno due, infatti, sarebbero state le rimostranze dei richiedenti asilo ospitati da una cooperativa nel corso dell'ultima settimana. E nel mirino dei migranti, questa volta, sarebbero finiti la scarsa qualità del cibo, il ritardo nella consegna dei permessi di soggiorno e le condizioni igienico-sanitarie della struttura in ...

Roma - migranti si barricano nel centro d'accoglienza per Protesta - : La contestazione di circa 200 ospiti della struttura è scattata per il mancato pagamento del pocket money, la diaria per far fronte alle spese quotidiane. La situazione è tornata alla normalità dopo ...

