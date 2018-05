Programmi TV di stasera | giovedì 3 maggio 2018 Su Rai3 Nicole Kidman in «Grace di Monaco»

Programmi TV di stasera - mercoledì 2 maggio 2018. Su Rai2 «Aldo Giovanni e Giacomo – Live on stage» : Aldo, Giovanni e Giacomo Rai1, ore 21.25: Qualcosa di nuovo - 1^Tv Film di Cristina Comencini del 2016, con Paola Cortellesi, Micaela Ramazzotti. Prodotto in Italia. Durata: 93 minuti. Trama: Lucia e Maria si conoscono da sempre. Due amiche che più diverse non si può. Lucia ha chiuso col genere maschile, Maria invece non riesce proprio a farne a meno. Una sera nel suo letto capita l’uomo perfetto. Bello, sensibile, appassionato, maturo. Il ...

Programmi TV di stasera - lunedì 30 aprile 2018. Su Rai3 «In arte Patty Pravo» : Patty Pravo e Pino Strabioli Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – Il giro di boa – Replica Fiction di Alberto Sironi del 2005, con Luca Zingaretti, Peppino Mazzotta, Cesare Bocci, Angelo Russo. Prodotta in Italia. Trama: Durante la consueta nuotata mattutina, Montalbano scopre il cadavere galleggiante di un certo Ernesto Errera, latitante calabrese. Nel frattempo, al porto di Vigata, avviene lo sbarco di un gruppo di ...

Programmi TV di stasera - domenica 29 aprile 2018. Su Canale5 «The Wall» : Gerry Scotti Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Matteo Renzi sarà il primo ospite del consueto appuntamento di Che Tempo che Fa condotto da Fabio Fazio. Ci sarà inoltre l’allenatore della Roma Eusebio Di Francesco per parlare della sua Roma: tra i tragici fatti di Liverpool e i sogni ancora vivi di una seconda grande rimonta. E ancora, Claudio Bisio, nei cinema dal 1° maggio con “Arrivano i prof”, film diretto da Ivan Silvestrini, nel cast anche: ...

Programmi TV di stasera - sabato 28 aprile 2018. Su Rai3 Ulisse - il piacere della scoperta : Alberto Angela Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Ballando con le stelle è arrivata a un momento cruciale: i “quarti di finale”, pochi passi separano le coppie in gara dalla finalissima del 19 maggio. Lo scorso sabato si è svolta la “staffetta del ripescaggio”, ma solo nel corso della nuova puntata si scoprirà se una delle coppie momentaneamente eliminata potrà finalmente tornare in gioco insieme agli altri semifinalisti ...

Programmi TV di stasera - venerdì 27 aprile 2018. Su Italia1 «Hitman : Agent 47» : Rupert Friend in Hitman: Agent 47 Rai1, ore 21.25: La Corrida Torna in diretta La Corrida, il primo talent people dello spettacolo italiano. Padrone di casa, Carlo Conti, con la partecipazione della valletta Ludovica Caramis e con l’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. In questo terzo appuntamento che andrà in onda in diretta dallo studio 5 della Dear di Roma, altri 15 dilettanti allo sbaraglio si metteranno in gioco tra balli, ...

Programmi TV di stasera - giovedì 26 aprile 2018. Sul Nove Tutta la Verità sul caso Avetrana : Michele Misseri Rai1, ore 21.25: La mafia uccide solo d’estate 2 - 1^Tv Fiction di Luca Ribuoli del 2017, con Claudio Gioè, Anna Foglietta, Francesco Scianna. Prodotta in Italia. Primo episodio: Lorenzo ha paura di una ritorsione della mafia perché ha parlato dell’omicidio di Boris Giuliano. Spaventato da una vendetta mafiosa, decide di trasferirsi nel Nord Italia, ma questa decisione crea scompiglio in famiglia: Angela vuole vivere ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 25 aprile 2018. Su Rai2 Unici : Lucio Dalla… A modo mio : Lucio Dalla Rai1, ore 21.25: Amiche da morire Film di Giorgia Farina del 2013, con Claudia Gerini, Tommaso Ramenghi, Sabrina Impacciatore, Lucia Sardo, Cristiana Capotondi. Prodotto in Italia. Durata: 103 minuti. Trama: In un’isoletta del Sud del Bel Paese, vivono tre donne molto diverse tra loro. Gilda, che viene dal Nord, per mestiere dà gioia ai pescatori locali. Olivia, invece, è la moglie elegante e ingenua del ragazzo più bello del ...

Programmi TV di stasera - martedì 24 aprile 2018. Su Italia1 Dirty Dancing : Dirty Dancing Rai1, ore 21.20: Questo nostro amore ‘80 - 1^Tv Fiction di Isabella Leoni del 2017, con Neri Marcorè, Anna Valle. Prodotta in Italia. Primo episodio: Vittorio inizia le trattative per l’acquisto di Teledora assieme a Domenico. Benedetta cerca di recuperare il suo rapporto con Bernardo, che non ha più intenzione di tornare a Milano. Quindi, insieme a Clara e Marina va a pranzo da Ettore che invita le ragazze ad andare a ...

Programmi TV di stasera - lunedì 23 aprile 2018. Su Rai2 Iron Man 3 : Iron Man 3 Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – Il Gioco delle tre carte – Replica Fiction di Alberto SIroni del 2006, con Luca Zingaretti, Peppino Mazzotta, Cesare Bocci, Angelo Russo. Prodotta in Italia. Trama: Nenè Girolamo Cascio, noto costruttore edile di Vigata, legato alla famiglia mafiosa dei Riolo, viene ritrovato morto sul ciglio di una strada. Ciccio Monaco, ragioniere nella ditta di Cascio, è convinto che l’uomo ...

Programmi TV di stasera - domenica 22 aprile 2018. A The Wall giocano Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti : Aurora Ramazzotti, Gerry Scotti e Michelle Hunziker Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa In apertura di puntata in collegamento con Fabio Fazio il Presidente Emerito Giorgio Napolitano. In studio la leggenda dell’alpinismo mondiale Reinhold Messner, e uno degli artisti italiani più conosciuti al mondo: Toto Cutugno. Inoltre, a pochi giorni dal suo 40esimo compleanno, Luca Argentero, attore corteggiatissimo dal cinema italiano, a fine maggio sarà ...

Programmi TV di stasera - sabato 21 aprile 2018. Al Saturday Night Live Ambra Angiolini - Alex Britti - Lodovica Comello - Federica Pellegrini - Alvaro Soler e Gianmarco Tognazzi : Saturday Night Live Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Ballando con le stelle torna con una puntata speciale nella quale i vip protagonisti della “staffetta del ripescaggio” potranno mettersi nuovamente in gioco. Anche per le coppie in gara sarà una serata ricca di sfide, ma anche di prove a sorpresa. Le esibizioni saranno sottoposte alla temutissima valutazione della Giuria in studio composta da: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan ...