Procreazione assistita | le analisi genetiche preimpianto migliorano i tassi di successo

Centri di Procreazione Medicalmente Assistita : Servizio di Fisiopatologia Umana di Lugo : Una coppia che non riesce a concepire e vuole verificare se questo è dovuto a problemi di infertilità può rivolgersi a un Centro per la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). I Centri della PMA sono diffusi su tutto il territorio nazionale e, da quando sono stati ridimensionati i limiti imposti in passato dalla Legge 40, oggi si applicano, nel nostro Paese, le procedure più avanzate per la Procreazione Medicalmente Assistita. Per aiutare i ...

Torino - Comune non riconosce figlio di due donne nato con la Procreazione assistita. La mamma : “La sindaca ha scelto di non intervenire - le è mancato il coraggio” : Chiara e Micaela hanno sono diventate madri da pochi giorno grazie alla procreazione medica assistita. Il 13 aprile è nato il loro figlio Niccolò Pietro che il 23 aprile rischia di diventare “apolide” perché la legge italiana non prevede il riconoscimento dei figli e delle figlie nate da coppie omogenitoriali. “Abbiamo presentato il problema al Comune quattro mesi fa – spiega Chiara Foglietta, che ricopre anche la carica di consigliere ...

40 anni di Procreazione assistita : a Lugano il secondo convegno internazionale di Medicina della riproduzione ed Endocrinologia ginecologica : La Medicina della riproduzione fa il punto di 40 anni di procreazione assistita. È in programma il 12 e 13 aprile al centro culturale LAC di Lugano il secondo corso avanzato di Medicina della riproduzione ed Endocrinologia ginecologica dal titolo “Professionisti e centri per la fertilità, una gestione coordinata dei pazienti nell’era della genetica”. Appuntamento biennale promosso dal centro per la fertilità ProCrea e dai laboratori Dr Risch, il ...

Perugia - riconosciute due mamme al bimbo nato con la Procreazione assistita in Spagna : Perugia, riconosciute due mamme al bimbo nato con la procreazione assistita in Spagna “Il sindaco se ne deve fare una ragione, giustizia è fatta”, commenta il presidente dell’associazione gay e lesbiche Omphalos Continua a leggere

