Primo Maggio | Sfera Ebbasta e lo ' sfregio ai comunisti' | polemica post concerto

Volley : dal 7 maggio Primo collegiale della nazionale maschile : ROMA - Parte la stagione della nazionale Seniores maschile. Il tecnico azzurro Gianlorenzo Blengini ha convocato per lunedì 7 maggio, presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma, ...

Sea of Thieves : Rare aggiunge tantissimi nuovi elementi cosmetici e anticipa i contenuti del Primo evento speciale di maggio : Nel primo mese e mezzo dal lancio di Sea of Thieves Rare si è occupata di pubblicare una miriade di update che sono intervenuti su bug e problemi segnalati dai giocatori, mentre una parte della community si lamentava insistentemente della carenza effettiva di contenuti che affliggeva il titolo piratesco dello studio britannico.Nella giornata di ieri gli sviluppatori hanno condiviso un nuovo video diario con il quale hanno inaugurato una seconda ...

Primo Maggio nel mondo - FOTO : Un Primo Maggio dedicato a tutti i lavoratori, ma anche , o soprattutto, alla sicurezza sul lavoro e a tutto il mondo dei "nuovi" lavoratori - dai migranti ai rider, alle altre categorie emerse negli ...

Concerto Primo Maggio - Roma esibizioni / Foto - i ringraziamenti di Ermal Meta e Ultimo : Da Gianna Nannini a Cosmo, passando per Lo Stato Sociale, Carmen Consoli e Le Vibrazioni: tante emozioni per il Concerto del Primo Maggio. Le esibizioni della festa. (Pubblicato il Wed, 02 May 2018 16:08:00 GMT)

Ambra è polemica per il suo maglione del concertone del Primo Maggio : Ambra Angiolini finisce nel vortice della polemica su “Twitter” per il maglione indossato al concertone del Primo Maggio a Roma. La presentatrice si è presentata sul palco con un maglione color arcobaleno realizzato dalla stilista Alberta Ferretti. Il pubblico non ha gradito e ha rivolto la propria rabbia sui social accusandola di non «essere una vera comunista» e di non essere in linea con i principi che l’evento dedicato alla Festa dei ...

Liberato - “Intostreet”/ Video - dopo "Tu t’è Scurdat e me" esce il sequel : il 9 maggio arriva il Primo album? : Liberato, “Intostreet” è il nuovo singolo: Video, dopo "Tu t’è Scurdat e me" esce il sequel: il 9 maggio arriva il primo album dell'artista (forse) napoletano e dai mille volti?(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 15:30:00 GMT)

Concerto del Primo Maggio : i 5 momenti che non dimenticheremo : La pioggia, le polemiche, i panegirici, i messaggi sociali, gli inviti ad andare a quel paese. Puntuale come ogni anno, il Concerto del Primo Maggio divide e unisce, sottolinea l’importanza della sicurezza sul lavoro e lancia una frecciatina alla politica, rimarca la necessità di restare uniti e abbaglia con i maxi-schermi in Piazza San Giovanni. Molti gli artisti saliti sul palco, da Ermal Meta a Carmen Consoli. Molti gli imprevisti sul ...

Primo Maggio - al Concertone gli idoli indie di Spotify. Michielin : «Era tanto che non si respirava un clima così» : Roma, piazza San Giovanni. Il concerto del Primo maggio quest'anno ha cambiato volto. Condotto da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi, lo spettacolo si consacra alla musica indie, con largo spazio ai ...

Sfera Ebbasta - lo sfregio ai comunisti al Concertone del Primo Maggio : 'Sul palco avevo...' - rossi umiliati : Se inviti sul palco del Primo maggio Sfera Ebbasta , il 're dei tamarri', non puoi aspettarti sermoni sul lavoro equo, la difesa degli esodati , i diritti dei dimenticati. E lui, il re della ...

A Tropea è stato un Primo Maggio estivo con un fiume di turisti [GALLERY] : 1/16 ...

Primo Maggio a Parigi : violenti scontri durante il corteo/ Video : così è stato raso al suolo un McDonald : Primo maggio, scontri a Parigi: 109 persone arrestate. Il presidente francese Macron commenta dall'Australia: “Festa del lavoro, non di teppisti”. Le ultime notizie sugli incidenti(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 12:04:00 GMT)

Gianna Nannini regina del Primo Maggio 2018 con Gazzé - Consoli e Vibrazioni : video dei Big al Concertone di Roma : Si è aperta con lei l'ultima parte del Concertone 2018: una Gianna Nannini regina del Primo Maggio 2018 a Roma ha animato la serata di chiusura della lunga maratona dal vivo di piazza San Giovanni, il tradizionale evento organizzato dai sindacati confederati, quest'anno dedicato allo spinoso tema della sicurezza sul lavoro. Come per le ultime date del suo Fenomenale - Il Tour, anche stavolta Gianna Nannini ha dovuto esibirsi seduta dopo ...

Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 2 maggio 2018 : Vergine stanca - Leone al Primo posto : Oroscopo di Paolo Fox di oggi 2 maggio 2018. Previsioni segno per segno: Acquario meglio evitare di parlare in questo periodo. Gemelli vive una giornata con un po' di agitazione.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 11:35:00 GMT)

Cosmo dopo lo «stage diving» al Concerto del Primo Maggio : «È vivo ed è qui» : La foga del momento, i fan che urlano, le luci che accecano, la batteria che rimbomba. Non sappiamo cosa abbia spinto Cosmo a lanciarsi in mezzo al pubblico durante il Concerto del Primo Maggio eppure eccolo lì, che si libra oltre il palco sperando che gli spettatori lo sollevino e lo trascinino fino in fondo, come un pacco postale. Peccato che le cose non vadano come previsto e, così come accaduto a Morgan un paio di anni fa, il cantante si ...