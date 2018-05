Primavalle | Carabella e Magnitudo uniti per il decoro delle periferie

romadailynews

(Di giovedì 3 maggio 2018) “Sabato 5 maggio io e tutta la mia squadra ci rimboccheremo le maniche per le operazioni di pulizia del parco ‘Anna Bracci’dia Roma, accanto ai giovani di”. Così in una nota Simone, in occasione dell’iniziativa cittadina già annunciata nel weekend dal movimento romano, che raggruppa centinaia di ragazzi.: non possiamo accettarelasciate a degrado “Non possiamo accettare che levengano lasciate nel degrado – ha continuato-, e i parchi cittadini privati alla comunità perchè abbandonati e patria dell’illegalità”. Rastrelli e buste alla mano, l’area verde di, nel Municipio XIV, verrà liberata dall’erba incolta. Dai rifiuti e dagli imbratti. Per riconsegnare finalmente il parco ai cittadini, con l’obiettivo di lanciare, inoltre, un ...