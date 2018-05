Prezzo petrolio previsioni | noto bullish lo vede a 300 dollari | ci credereste?

SPY FINANZA/ Gli interessi di Usa e Fed sul Prezzo del petrolio : Nelle ultime settimane il prezzo del petrolio è salito molto, complice la tensione siriana. Sono tanti gli interessi intorno all'oro nero.

Perché Trump fa salire il Prezzo del petrolio : Allo stato attuale l'economia americana continua a beneficiare dei prezzi del greggio che danno impulso all'industria energetica senza ridimensionare la domanda. Tuttavia ulteriori rialzi potrebbero ...

Trump protesta per alto Prezzo petrolio : ANSA, - NEW YORK, 20 APR - "Sembra che l'Opec lo stia facendo di nuovo. Con quantita' record di petrolio ovunque, comprese navi completamente cariche in mare, i prezzi del petrolio sono tenuti ...

Petrolio : Prezzo sale vicino a 69 dollari : ANSA, - ROMA, 19 APR - Continua la crescita del prezzo del Petrolio sui mercati, spinto dal calo delle scorte negli Usa e dall'attesa per il vertice dell'Opec che si terrà il 20 aprile in Arabia ...

Petrolio : nel 2018 previsto aumento del Prezzo medio del barile a 54 dollari : Gli istituti di ricerca, le agenzie governative e i Paesi produttori di Petrolio prevedono un moderato aumento del prezzo medio del barile WTI dai 51 dollari registrati nel 2017 ai 54 dollari attesi nel 2018. Non senza grandi oscillazioni, visto che al momento in cui scriviamo la quotazione ha superato i 66 dollari al barile. Nel 2017 sono cresciute sia la domanda sia l’offerta di Petrolio e per la prima volta dal 2013 il mercato ha ...

La corsa del Prezzo del petrolio : Venerdì la quotazione del Brent ha sfondato, per la prima volta dal 2014, la soglia dei 71 dollari al barile. Quali le ragioni di questa corsa al rialzo? Essenzialmente due, anche se probabilmente solo una è destinata a pesare davvero nel medio termine. Le tensioni in Medio Oriente e il conflitto siriano Il Medio Oriente è da sempre strategico per l'approvigionamento energetico mondiale, ma non l'area compresa tra Siria e Israele, dove si ...

Prezzo petrolio : previsioni puntano su deficit causato dalla crisi in Venezuela : In pratica il paese sudamericano oggi si trova a fare i conti con una situazione paradossale: nonostante Caracas possieda le più ampie riserve petrolifera al mondo, la compagnia petrolifera statale ...

USA - scorte di petrolio in aumento. Scende il Prezzo dell'oro nero : Aumentano più delle attese le scorte di greggio negli USA nella settimana appena trascorsa . Secondo l' EIA , divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di petrolio negli ultimi ...

Industria - Istat : “Nel 2017 fatturato su del 5 - 1%”. Traina l’energia grazie all’aumento del Prezzo del petrolio : Nel 2017 il fatturato dell’Industria italiana corretto per gli effetti del calendario è salito del 5,1%. E’ il maggiore incremento dal 2011. Dai dati Istat diffusi il 22 febbraio emerge che a Trainare è stato il fatturato della produzione di energia, comparto che include l’estrazione di materie prime energetiche (petrolio, gas naturale, lignite) e la raffinazione: è salito del 13%. Ha quindi avuto un ruolo importante l’aumento ...