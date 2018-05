Previsioni TOTS FIFA 18 Ultimate Team | quale possibile selezione nella LIGA?

optimaitalia

(Di giovedì 3 maggio 2018) Il momento clou della stagione calcistica digitale di18è ormai alle porte: con i campionati che volgono alla conclusione, e con i primi verdetti che sono stati già decretati dall'aritmetica, è tempo di bilanci, con i top club europei che mettono in mostra i propri gioielli in vista delle sessioni di mercato in cui monetizzare al massimo o blindare gli stessi, scatenando le gelosie dei propri rivali. Ovviamente, con i Mondiali di Russia 2018 pronti a prendere il via tra poche settimane, si anticipano anche per18tutte le fasi che precedono la chiusura della stagione sportiva e, come di consueto, siamo ormai alla vigilia dell'elezione dei tanto attesi, iof the Season, le formazioni che premiano i migliori calciatori dei principali campionati mondiali con carte dalle statistiche fenomenali e che ingolosiranno di certo gli allenatori ...