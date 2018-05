Preso a calci e pugni da tre ragazzini Senza nessun motivo

Milano - ladro rischia il linciaggio/ Video - rapina e picchia un'anziana : viene Preso a calci dai passanti : Milano, ladro rischia il linciaggio: dopo aver picchiato e rapinato una anziana, un marocchino viene fermato e preso a calci dai passanti, ecco il Video(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 11:03:00 GMT)

Udinese - Tudor si presenta : “ho già Preso una decisione - ecco come ho visto i calciatori” : E’ arrivato il ribaltone in casa Udinese, esonerato Oddo al suo posto Igor Tudor. Il tecnico si presenta in conferenza stampa: “È un momento delicato e per questo non vorrei parlare troppo di me, c’è un lavoro importante da fare, finire la stagione come questa società merita. Finire nel modo giusto, poi partire con nuova energia. Cosa posso dare? Tutto o niente, dipende dalle qualità della squadra. Non è il momento di parlare ...

Lecce - bullismo a scuola : 17enne umiliato e Preso a calci/ Video - aggressioni filmate in classe : Lecce, bullismo a scuola: Video, 17enne umiliato e preso a calci da alcuni compagni di classe che hanno filmato tutto. La denuncia della famiglia e il fascicolo aperto in Procura(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 14:21:00 GMT)

Roma. Attivista della Roboterie Preso a calci da quattro ragazzi : Aggredito da quattro giovani a Roma, un giovane di 21 anni, preso a pugni e insultato con frasi omofobe. Al

Milan - Preso uno dei migliori talenti del calcio europeo : i dettagli Video : Il #Milan è letteralmente scatenato sul mercato; dopo avere firmato Pepe Reina dal Napoli che arrivera' a parametro zero al termine della stagione, il club rossonero è riuscito a bloccare uno dei portieri più promettenti del mondo. Stiamo parlando di Georges Rosolino Guarneri, numero uno di soli sedici anni, attualmente in forza allo Standard Liegi. Il calciatore è nato in Belgio, ma è di origini italiane. Stando a quanto riporta il noto ...

Calciomercato Monopoli - ufficiale : Preso Menegatti : "E' già a disposizione di mister Scienza per l'allenamento di questo pomeriggio al Veneziani" , si legge nella nota del club pugliese che milita nel girone C di Serie C . TUTTO SUL Calciomercato

Rimini - 16enne Preso a calci e a pugni da tre coetanei sulla porta di casa : “Odiamo i negri” : Un 16enne di Rimini, con madre di origine romagnola e padre africano, nato e cresciuto in Italia, è stato sorpreso mentre era a casa, preso a calci e a pugni e insultato da tre coetanei: "Non finisce qui. Odiamo i negri".Continua a leggere

ELEONORA BOI/ “Il calcio è un gioco - va Preso con ironia. La mia giornata? Ve la racconto” : ELEONORA Boi, conduttrice di Mediaset Premium, si racconta a Tv Sorrisi e canzoni parlando della sua passione per il calcio, cominciata allo stadio quando aveva solo quattro anni.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 08:59:00 GMT)

Calciomercato Milan - Preso uno dei migliori talenti del calcio mondiale Video : Momento molto particolare per il #Milan dopo la sconfitta contro l'Arsenal, che ha eliminato la squadra allenata da Gattuso da questa edizione dell'Europa League. Un'eliminazione che ancora brucia moltissimo, dal momento che il Milan era andato in vantaggio a Londra, grazie ad uno splendido gol di Calhanoglu, che ha beffato Ospina da più di venticinque metri di distanza. Poi l'arbitro ha deciso di assegnare all'Arsenal un rigore inesistente e ...

Mestre - Preso a calci e testate da baby gang : 17enne pr della discoteca si rifugia sul tram : Mestre - Per fuggire alla furia di un gruppo di ragazzini che lo stavano prendendo a calci e testate, un 17enne sale sul tram e si rifugia nella cabina del guidatore . È successo nel tardo pomeriggio ...

Calciomercato Cremonese - Preso lo svincolato Camara : CREMONA - Volto nuovo in casa Cremonese . La matricola ha ufficialmente un attaccante in più: si tratta di Abel Issa Camara , punta svincolatasi dai ciprioti del Pafos. Nella sua carriera ha militato ...