Presentata la squadra del M5S per l’elezioni a Fiumicino

romadailynews

: RT @mursino71: @luigidimaio Uguale, dov'è la squadra dei ministri presentata prima del 4 marzo? Per la poltrona avete appoggiato al senato… - AMTomarchio : RT @mursino71: @luigidimaio Uguale, dov'è la squadra dei ministri presentata prima del 4 marzo? Per la poltrona avete appoggiato al senato… - mursino71 : RT @mursino71: @luigidimaio Uguale, dov'è la squadra dei ministri presentata prima del 4 marzo? Per la poltrona avete appoggiato al senato… - mursino71 : @luigidimaio Uguale, dov'è la squadra dei ministri presentata prima del 4 marzo? Per la poltrona avete appoggiato a… -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Eventi a 5 Stelle. Ladegli Eventi a 5 Stelle. Ladei Consiglieri pentastellati che si candida alle prossime elezioni comunali, giàcon un video su Facebook è ormai pronta per scendere in campo e presentarsi davanti ai cittadini dicon due eventi in due diverse località del territorio. Venerdì 4 maggio si troveranno faccia a faccia con i cittadini per presentarsi e per discutere le diverse problematiche di. L’incontro sarà svolto al Bar della Darsena, in Viale Traiano 133 dalle ore 19:00. Mentre Sabato 5 maggio si recheranno ad Aranova presso il Bar Coffee Mood in Via Michele Rosi 203 alle ore 19:00 per dar voce a tutti quei cittadini che per anni si sono sentiti abbandonati dalle amministrazioni e per farli sentire di nuovo un tutt’uno con le altre 14 località del Comune di. Agli eventi saranno presenti i deputati ...