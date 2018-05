Precisazioni sull’uscita di Iliad Italia il 6 maggio | ci sarà ancora da aspettare

optimaitalia

(Di giovedì 3 maggio 2018) Arrivanonovità per quanto riguarda, il nuovo operatore che si appresta a mettere piede nel nostro Paese nel corso delle prossime settimane e che anche oggi 3richiede un approfondimento su quelle che sono le sue mosse. Nella giornata di ieri, con tutte la cautela del caso, abbiamo condiviso i rumors riguardanti un possibile evento previsto domenica 6in un centro commerciale di Roma, in cui avremmo toccato con mano quantomeno le strategie del brand per il suo esordio ufficiale sul mercatono.Importante riportare in questo senso quanto è stato pubblicato dal sito universofree nelle ultimissime ore, secondo cui lo "scoop" di Milano Finanza va etichettato addirittura come una bufala. Insomma, al momento non abbiamola possibilità di fissare date in calendario in grado di farci avvicinare all'uscita definitiva di, ma ciò non ...