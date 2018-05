: Pornostar,Giuliani:Trump rimborsò Cohen - TelevideoRai101 : Pornostar,Giuliani:Trump rimborsò Cohen - RobertoSignore7 : RT @vittoriozucconi: Rudi Giuliani, nuovo legale di Trump, sbugiarda il proprio cliente e conferma quello che Trump aveva sempre negato fer… - Bart1705 : RT @vittoriozucconi: Rudi Giuliani, nuovo legale di Trump, sbugiarda il proprio cliente e conferma quello che Trump aveva sempre negato fer… -

Michael, suo avvocato personale ora indagato dall'Fbi, per i 130.000 dollari versati poco prima delle presidenziali allaStormy Daniels,in cambio del suo silenzio circa la presunta storia con. Lo ha detto Rudy, legale di.Per,però, non sono stati usati "soldi della campagna elettorale" e quindi non c'è violazione delle"leggi sulla campagna",come ipotizza l'inchiesta su. "Al popolo americano è stata raccontata una bugia", ha dettodopo le rivelazioni di.(Di giovedì 3 maggio 2018)