Poca frutta e tanto fast food? Più tempo per rimanere incinta

meteoweb.eu

: @dario_head Ma prova a mangiare poco di tutto, io sto cercando di mangiare poca carne rossa e soprattutto tanta verdura e frutta - matteowolk : @dario_head Ma prova a mangiare poco di tutto, io sto cercando di mangiare poca carne rossa e soprattutto tanta verdura e frutta - Abipharmaceutic : Il vostro bambino mangia poca frutta e verdura? VERDE&FRUTTA è un aiuto naturale per reintegrare le fibre mancanti… - Sciambarella : @Zazino82 @realvarriale Lascia perdere, abbiamo da sempre uno stile diverso. La poca obiettività è veramente avvil… -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Secondo uno studio pubblicato su “Human Reproduction“, le donne che consumanoe più cibo daimpiegano piùperincinte e hanno meno probabilità di concepire entro un anno. Un team di personale ostetrico in Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito e Irlanda ha fatto sottoposto a questionario 5.598 donne in età fertile, ma ancora senza figli: sono stati chiesti dettagli sulla dieta seguita nel mese precedente e quanto spesso consumassero, verdure a foglia verde, pesce e alimenti dacome hamburger, pollo o patatine fritte. I dati sono poi stati attentamente analizzati dai ricercatori della Università di Adelaide: rispetto alle donne che mangiavano3 o più volte al giorno, quelle che si limitavano a meno di 3 volte al mese hanno impiegato in media mezzo mese in più perincinte. Rispetto alle donne che non ...