Playstation Store | sconti fino al 23 maggio | giochi PS4 a partire da 5€

La demo di Detroit : Become Human è disponibile sul Playstation Store europeo : I giocatori e possessori di PS4 non hanno tregua in questo periodo, dopo l'arrivo di God of War un'altra esclusiva molto attesa sta per arrivare, ovvero Detroit: Become Human di Quantic Dream.Nella giornata di ieri vi avevamo segnalato che Detroit: Become Human è ufficialmente entrato in fase gold e, per celebrare tale traguardo, il team ha deciso di rendere disponibile una demo del gioco.Ebbene, ora la versione di prova è disponibile anche sul ...

Pazzeschi doppi sconti Playstation Store all’80% : Destiny 2 in lista : Da oggi 11 aprile e fino al 25 aprile ricominciano i cosiddetti doppi sconti di PlayStation Plus sul PlayStation Store. Gli sconti sui prezzi arrivano addirittura all'80% per gli abbonati al PlayStation Plus, su giochi tra cui Call of Duty: Modern Warfare Remastered, NBA Live 18: The One Edition, The Inpatient, Pro Evolution Soccer 2018, Destiny 2 e molto altro. Sì, c'è anche Destiny 2: sicuramente un modo per Sony di accaparrarsi qualche ...

Prezzo giù su Playstation Store per centinaia di giochi coi Saldi di Pasqua 2018 : Buone notizie in arrivo per tutti i possessori di PlayStation. Con l’avvicinarsi della Pasqua sul PlayStation Store arrivano i Saldi. A partire dal 21 marzo e fino al 5 aprile 2018 infatti sarà possibile acquistare i giochi scontati fino al 66%. La notizia dei Saldi di Pasqua era molto attesa dagli utenti che adesso sono curiosi di scoprire quali sono i titoli in promozione. Prima di tutto però è necessario sottolineare che le buone notizie ...

La demo di Yakuza 6 torna disponibile su Playstation Store : Manca poco meno di un mese all'uscita di uno dei titoli più attesi dai giocatori, Yakuza 6: The Song of Life, e per preparare all'imminente lancio i fan, ecco che SEGA pubblica sullo Store di PlayStation la demo del suo gioco.Sarebbe più opportuno dire che la compagnia ha reso "nuovamente" disponibile la demo di Yakuza 6, poiché, come probabilmente saprete, qualche tempo fa era stata già pubblicata una versione di prova che però conteneva ...

Ecco le quali sono i giochi che hanno venduto di più sul Playstation Store giapponese : Sony ha pubblicato la classifica dei giochi più venduti in formato digitale sul PlayStation Store giapponese, nel periodo compreso tra il 26 febbraio e il 4 marzo.Come riporta Dualshockers, possiamo benissimo vedere come il JRPG di Yoko Taro NieR: Automata tenga a bada un gioco del calibro di Monster Hunter World, piazzatosi al secondo posto.Ecco, di seguito la classifica: Read more…

La demo di Yakuza 6 è stata rimossa dal Playstation Store : AGGIORNAMENTOA quanto pare la demo di Yakuza 6 non è più presente sullo Store di PlayStation. SEGA, con un messaggio su Twitter, si scusa per l'inconveniente e ha promesso una nuova demo a breve.La versione di prova USA ha avuto un problema piuttosto grave: non erano stati inseriti i blocchi necessari e di fatto era possibile il download gratuito di tutto il gioco, ecco quindi spiegati i 36 GB da scaricare. La demo non risulta disponibile ...

La demo di Yakuza 6 è disponibile sul Playstation Store europeo : Dopo avervi proposto la nostra anteprima dell'atteso Yakuza 6: The Song of Life, i giocatori saranno felici di sapere che una demo è stata resa disponibile sullo Store europeo di PlayStation.Come riporta Dualshockers, la versione di prova è ora disponibile sul PlayStation Store europeo, il download ha un peso consistente, ovvero 36,53 GB, e comprende l'inizio del gioco con i vari filmati che vi permettono di dare una prima occhiata alla ...

Yakuza 6 gratis su Playstation Store - SEGA corre ai ripari : La demo di Yakuza 6 è stata rilasciata nelle ultime ore, per la gioia di tutti i fan della serie edita da SEGA e che di fatto rappresenta la risposta dagli occhi a mandorla di uno dei colossi dell'industria videoludica, vale a dire Grand Theft Auto, con ovviamente tutte le distinzioni del caso sotto il profilo del gameplay e soprattutto dello storyline. Un momento molto atteso quello della release della demo di Yakuza 6, che in brevissimo ...

Prezzo giù per Resident Evil 7 e Skyrim tra le offerte del weekend su Playstation Store : Sul PlayStation Store sono partite le nuove offerte del weekend da oggi 23 febbraio. Ci sono tanti titoli in offerta su PlayStation Store fino al 26 febbraio. Con The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, Hitman: Game of the Year Edition, Wolfenstein II: The New Colossus, Resident Evil 7: Biohazard e molti altri scontati fino a lunedì, ci sono tanto giochi su cui mettere le mani. Ecco la lista completa delle offerte del weekend su PlayStation ...

La demo di Hokuto ga Gotoku arriva sul Playstation Store giapponese : Hokuto ga Gotoku è il nuovo gioco dedicato all'amato Kenshiro attualmente previsto solo per il mercato giapponese. Il titolo, con le sue meccaniche di combattimento, è stato protagonista di una recente serie di filmati che vi abbiamo proposto.Ora, grazie alla segnalazione di Gematsu, apprendiamo che oggi, 22 febbraio, è prevista l'uscita della demo di Hokuto ga Gotoku sul PlayStation Store giapponese. In questa versione di prova i giocatori ...

Offerte Playstation Store su Fortnite al 21 febbraio - prezzo giù su tanti giochi con sconti al 60% : Da oggi 21 febbraio parte una lunga serie di Offerte PlayStation Store: innanzitutto la promozione della settimana è il gioco d’azione di Epic Games, Fortnite. Con una selezione di Pacchetti Fondatori e Upgrade disponibili in offerta su PS4, si potrà gustare la campagna e tuffarsi nella modalità Battaglia Reale. Fortnite nelle Offerte PlayStation Store Fortnite – Standard Founder’s Pack Fortnite – Deluxe Founder’s Pack Fortnite – Super ...