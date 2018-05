Pirozzi non sarà più sindaco Amatrice

Storace : Parisi ha ossessione di Pirozzi. Non riuscirà a fermare sua ascesa : Roma – Storace: sostenitori Pirozzi non voteranno mai chi si è candidato a Milano e poi nel Lazio Roma – Di seguito le parole del... L'articolo Storace: Parisi ha ossessione di Pirozzi. Non riuscirà a fermare sua ascesa su Roma Daily News.

Sergio Pirozzi - il disastro in campagna elettorale : 'Tu qui non puoi entrare'. E gira una voce... : La scalata di Sergio Pirozzi al centrodestra e alla Regione Lazio non è andata nel migliore dei modi. La sua 'lista dello Scarpone' non ha possibilità di vittoria, al massimo può compromettere quella ...

"Calma Silvio - io voglio rispettoNon puoi dirmi di farmi da parte" La lettera di Pirozzi a Berlusconi : Caro Silvio, io non chiedo appoggio ma non tollero offese o toni perentori. Io non dico a voi di togliere Parisi ne voi potete dire a me di farmi da parte. Desidero solo un sacrosanto rispetto Segui su affaritaliani.it

'Proveremo a convincerlo - anche a calci in c...'. L'affondo di Berlusconi su Pirozzi che non ci sta : 'Attento - ho un sedere di pietra' : "Abbiamo un ottimo candidato alla Regione Lazio, ma adesso abbiamo alcune difficoltà perché un sindaco di centrodestra si è candidato anche lui e ci porta via il 6-7 per cento. Cercheremo di ...

"Proveremo a convincerlo - anche a calci in c...". L'affondo di Berlusconi su Pirozzi che non ci sta : "Attento - ho un sedere di pietra" : "Abbiamo un ottimo candidato alla Regione Lazio, ma adesso abbiamo alcune difficoltà perché un sindaco di centrodestra si è candidato anche lui e ci porta via il 6-7 per cento. Cercheremo di convincerlo con le buone maniere, per i calci in culo c'è tempo". Lo ha detto Silvio Berlusconi, con riferimento a Sergio Pirozzi, ricevendo il capogruppo del Ppe a Strasburgo, il tedesco Manfred Weber, nella sede di Forza Italia ...