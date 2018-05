Pil e lavoro | la ripresa non c' è

Non solo lavoro - cresce anche il Pil. Con calma : Quindici trimestri di crescita consecutiva. Gli ultimi, però, a un ritmo decisamente più contenuto rispetto all'inizio del 2017. L'Istat diffonde la stima preliminare del pil italiano . E pur in ...

Pil E LAVORO/ I numeri che dettano la prima riforma al nuovo Governo : Grazie anche a un aumento della produttività, la crescita del Pil italiano è stata buona. Può andare ancora meglio, aiutando l’occupazione, con una riforma fiscale. GIUSEPPE SABELLA(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 06:07:00 GMT)SPILLO/ Reddito e LAVORO, gli ostacoli all'accordo Pd-M5s, di G. LarghiNUOVI LAVORI/ Così la contrattazione può aiutare la gig economy, di D. Zanda

730 PrecomPilato 2018/ Dichiarazione redditi online : istruzioni e rimborso diretto se non si ha più lavoro : 730 Precompilato 2018, la dichiaraizone dei redditi online sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La novità della compilazione assistita e il rimborso diretto se manca il sostituto d'imposta(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 13:39:00 GMT)

SPilLO/ Così la politica ha messo in stand-by il lavoro : Si prevedono tempi lunghi per riuscire a vedere insediato un nuovo Governo. Questa situazione non aiuta certo a favorire le politiche attive per il lavoro. GABRIELE FAVA(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 06:07:00 GMT)DISOCCUPAZIONE/ Così le Agenzie per il lavoro possono combattere il precariato, di D. ZandaVITALIZI E PENSIONI/ Il caos che inganna gli italiani (e aiuta i politici), di M. Cardarelli

Ha insegnato ai suoi studenti come affrontare l’ePilessia. La maestra : “Ho solo fatto il mio lavoro” : Parla Elena Cecchini, la maestra di Riccione che ha insegnato ai suoi alunni la solidarietà per una loro compagna epilettica.Continua a leggere

Lavoro - Eurowings sceglie Tinder per trovare hostess - steward e Piloti : La compagnia low cost di Lufthansa ha lanciato sulla popolare app di incontri una campagna di offerte di Lavoro per i futuri operatori di bordo

Lavoro - Eurowings sceglie Tinder per trovare hostess - steward e Piloti : Un Airbus di Eurowings Eurowings recluta piloti, hostess e steward su Tinder. La compagnia low cost del gruppo Lufthansa ha avviato la nuova campagna di selezione sulla app di incontri. Come se la ricerca del prossimo posto di Lavoro fosse tal quale quella dell’anima gemella. Dal 3 aprile Eurowings ha lanciato le attività di selezione in versione romantica sulla app per cuori solitari. “Abbiamo preso la decisione consapevole di ...

SPilLO/ 1. Se le imprese più innovative al mondo sono quelle che uccidono il lavoro : Boston consulting group ha stilato la classifica delle dieci aziende più innovative del mondo. Non ce n’è una manifatturiera e hanno pochi dipendenti. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 09:11:00 GMT)LA STORIA/ "Con le fiabe ho raccontato ai miei figli il mio fallimento e la mia fortuna", di A. ViscontiALITALIA/ Cdp e la "nuova Iri" impossibile da realizzare, di S. Luciano

Pil E LAVORO/ Il "turbo" pronto per la ripresa : Occupazione e Pil possono partire incentivando il reddito, recuperando le risorse nelle rendite, nelle filiere produttive troppo lunghe che disperdono profitto, dice MAURO ARTIBANI(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 08:07:00 GMT)SPY FINANZA/ La doppia crisi pronta a mettere ko i mercati, di M. BottarelliCONSIGLI NON RICHIESTI/ Caro Pd, lo vedi il tallone d'Achille di M5s?, di M. Artibani

Il lavoro domestico vale l'1 - 3% del Pil nazionale : Teleborsa, - Nel giorno in cui prende il via ufficialmente la XVIII Legislatura, l'Associazione nazionale Famiglie Datori di lavoro domestico DOMINA pone l'accento sul settore del lavoro domestico, ...

Il lavoro domestico vale l'1 - 3% del Pil nazionale : Nel giorno in cui prende il via ufficialmente la XVIII Legislatura, l'Associazione nazionale Famiglie Datori di lavoro domestico DOMINA pone l'accento sul settore del lavoro domestico, che vale l'1,3% ...

Lavoro : cresce l'occupazione ma non tiene il passo del Pil. Boom di contratti a termine : 20 marzo 2018 - , Teleborsa, Sono ancora dati in chiaroscuro quelli che fanno il punto sul mondo del Lavoro in Italia . Buone notizie per l'economia italiana, mentre il Lavoro, in lieve crescita, rincorre a fatica il Pil , senza ancora riuscire a tenere il passo. Boom , DI CUI C'E' POCO DA VANTARSI, DEI contratti A termine Come sempre, il ...

Lavoro - l'occupazione continua a crescere ma meno del Pil : Teleborsa, - Il mercato del Lavoro in Italia mostra un trend in miglioramento anche se ad un passo più lento rispetto all'anno precedente. Lo rivela l'ultima indagine trimestrale dell' Istat sull'...

Lavoro - l'occupazione continua a crescere ma meno del Pil : Il mercato del Lavoro in Italia mostra un trend in miglioramento anche se ad un passo più lento rispetto all'anno precedente. Lo rivela l'ultima indagine trimestrale dell' Istat sull'occupazione del 4°...