Piero Fassino | Nel Pd c' è il rischio scissione

"Non con Macron - ripartiamo dal Pse". Intervista a Piero Fassino : "Il panorama francese è anomalo rispetto alla geografia politica europea. In Svezia, Germania, Austria, Olanda, Portogallo o Belgio, un partito alla Macron non c'è. Il riformismo in Europa è rappresentato dai partiti del Pse: è da lì che bisogna partire con una coraggiosa iniziativa di rifondazione del riformismo europeo.E' quello che il PD abbiamo sostenuto e sosteniamo all'interno del Pse...".Piero Fassino ci ...