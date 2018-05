Piazza di Siena | il concorso ippico torna verde

Ippica - Malagò - Piazza di Siena accresce nostra immagine nel mondo - : Piazza di Siena è per noi un motivo d'orgoglio, questo meraviglioso scenario è il miglior biglietto da visita'. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, alla presentazione dell'...

Mattarella il 25 maggio a Piazza di Siena : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente al Concorso ippico internazionale di Piazza di Siena a Roma. Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine della ...

Siena ospita il "Lions Day" in Piazza del Campo : Bella la senzazione quando su maxischermo scorrevano immagini e filmati di repertorio che stavano a testiminiare la centennale attività dei lions in tutto il mondo. Fra queste, con soddisfazione ...

Equitazione - Piazza di Siena : nuova partnership con Rolex : 'Rolex è il partner ideale per far conoscere l'eccellenza di questo sport a un pubblico globale, considerato l'impegno e il supporto che da sempre dedica agli sport equestri', ha commentato il ...

Di Paola : 'Lavoriamo con impegno su Piazza di Siena' : Disporre di un master significa poter dare ai nostri atleti un'occasione futura che sara' importante quando smetteranno di gareggiare ed entreranno nel mondo del lavoro'.

Di Paola : ' Lavoriamo con impegno su Piazza di Siena' : Disporre di un master significa poter dare ai nostri atleti un'occasione futura che sara' importante quando smetteranno di gareggiare ed entreranno nel mondo del lavoro'.

Presentato il progetto CONI-FISE Piazza di Siena 2018 : A Piazza di Siena abbiamo peraltro qualcosa che tutto il mondo ci invidia: una grande storia e l'arte. La riqualificazione di Villa Borghese e delle strutture architettoniche ammalorate di Piazza di ...

CSIO Roma Piazza di Siena 2018 presentato oggi : Marco Di Paola, Presidente della FISE, e Diego Nepi Molineris, Event Director e Direttore Marketing del CONI, hanno illustrato oggi alla stampa il progetto dell’edizione 2018 dello... L'articolo CSIO Roma Piazza di Siena 2018 presentato oggi proviene da Roma Daily News.

Piazza di Siena rinasce - sarà verde tutto l'anno. L'ovale torna alle origini : Coni e la Federazione italiana sport equestri impegnati in un'opera di riqualificazione, in occasione del Concorso ippico internazionale, in programma dal 24 al 27 maggio prossimi

Piazza di Siena : erba perenne e restauri : Sono alcune delle novità riguardanti il progetto di riqualificazione condotto in joint venture da Coni e Federazione italiana sport equestri , Fise, in occasione del prossimo Csio 'Piazza di Siena' ...

Tre richieste fondamentali per salvare Villa Borghese e Piazza di Siena : Chiediamo che, a tempi brevissimi, gli assessori capitolini allo sport e all'smbiente chiariscano ai cittadini come stanno realmente le cose in relazione alla notizia –pubblicata da tutta la stampa romana– di un accordo con il Coni e con la Federazione Sport Equestri (FISE) col quale si affiderebbe ai due enti di gestire Piazza di Siena e il Galoppatoio di Villa Borghese per le gare ippiche che vorranno, con contratti rinnovabili e ...