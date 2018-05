Piazza Affari in calo insieme all' Europa

Piazza Affari ritraccia dai massimi - tonfo per Moncler : La banca centrale americana ha tolto dal suo statement il riferimento al monitoraggio dell'inflazione in modo attento e quello in cui affermava che l'outlook dell'economia si era rafforzato negli ...

Piazza Affari e Borse europee previste in calo in avvio - focus su inflazione Ue : ...piano di rialzo dei tassi nonostante abbia omesso nel suo comunicato la frase in cui ribadiva di monitorare l'inflazione in modo attento e in cui affermava in precedenza che l'outlook dell'economia ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari cerca di tenere quota 24.000 (3 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di tenersi sopra quota 24.000 punti. Diversi i dati macroeconomici in arrivo dagli Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 03:47:00 GMT)

Francoforte svetta sulle borse europee. Piazza Affari in buon rialzo : L'economia cresce come da attese anche in Italia. buone notizie per il mercato del lavoro a stelle e strisce, dove è cresciuta molto più delle attese l'occupazione di aprile, confermando l'...

Borse - Piazza Affari al record da 9 anni : è oltre quota 24mila : Bene l'obbligazionario, con il rendimento del Btp 10 anni a 1,79% e lo spread con il Bund in calo dell'1,54% a 121.10 punti, anche se la situazione politica resta in alto mare. Ieri il presidente ...

Astaldi solida a Piazza Affari : Teleborsa, - Ottima performance per Astaldi, che sulla borsa di Milano scambia in rialzo del 6,54%. A galvanizzare il titolo del General Contractor alcune voci su un possibile ingresso di compagnie ...

Piazza Affari apre in rialzo : l'indice Ftse Mib sale dello 0 - 14% : Avvio di seduta positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,14%% attestandosi a quota 24.011 punti. Contrastata l'apertura degli altri principali listini ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende le mosse della Fed (2 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI riapre dopo la festa del lavoro. C'è attesa per le decisioni della Federal Reserve. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 04:38:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari chiusa per la festa del lavoro (1 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI resta chiusa per la festa del lavoro. Solo Londra rimarrà aperta insieme a Wall Street, ma non sono previsti dati macroeconomici rilevanti(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 03:51:00 GMT)

La rottura Pd-M5s pesa sul mercato : Piazza Affari in calo - risale lo spread : MILANO - Ore 15.20. La rottura tra tra M5s e Pd sulla possibile intesa per la formazione di un governo, con Luigi Di Maio che ha detto che auspica un immediato ritorno alle urne , si fa sentire sul ...

Abitare In scivola a Piazza Affari : CdA delibera aumento di capitale : Giornata negativa a Piazza Affari per il titolo Abitare In , quotato all' AIM Italia , che accusa una debacle di oltre il 3%. Il Consiglio di Amministrazione della società attiva nel settore real ...

Vola a Piazza Affari Prima Industrie : Ottima performance per Prima Industrie , che scambia in rialzo del 2,50%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Prima Industrie più pronunciata ...