Perugia | annuncio di lavoro choc | ' cercasi prosciuttine' e scoppia la polemica

(Di giovedì 3 maggio 2018): un nuovo locale, un'osteria fiorentina, apre nel cuore del capoluogo umbro, a due passi da Piazza Matteotti e cerca personale. Come succede in questi casi, il proprietario Dario Leoncini (titolare della catena di ristoranti ‘La Prosciutteria’, marchio con punti vendita sparsi in tutta Italia, da Milano a Cosenza), decide di affiggere alla vetrina undipiuttosto originale. "prosciuttina" recita il cartello completato con i dati dell'azienda e da un'immagine alquanto evocativa una porcellina che ricorda Miss Piggy, il celebre-pupazzo del mitico Muppet Show, con tanto di gonnellina alzata. LaL'diha scatenato in men che non si dica un mare di polemiche. In molti hanno storto il naso e l'hanno giudicato decisamente di cattivo gusto, al limite dell'offensivo. Le donne della CGIL sono addirittura insorte sottolineando che vi è un ...