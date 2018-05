Perché un capo troppo elettrico non giova a Tesla

Perché Trump teme più le memorie dell’ex capo dell’Fbi che Fire and Fury : New York - È il duello dei libri: per un Presidente avverso alla parola scritta - preferisce la tv, anzi una tv, Fox - Donald Trump ha generato un raro fenomeno editoriale: due best...

Perché Trump teme più le memorie dell'ex capo dell'Fbi che Fire and Fury : New York - È il duello dei libri: per un Presidente avverso alla parola scritta - preferisce la tv, anzi una tv, Fox - Donald Trump ha generato un raro fenomeno editoriale: due best seller in rapida ...

Perché si è dimesso il capo dei media vaticani - monsignor Viganò - : Città del Vaticano, 21 mar. , askanews, Quello che sembrava all'inizio una sbavatura è esploso come una crisi di governo del Vaticano. monsignor Dario Viganò, nominato nel 2015 da Papa Francesco a ...

Regeni - pm : “Nostri torturatori a capo della polizia. Perché l’Egitto dovrebbe consegnarci i suoi?” : A dirlo Enrico Zucca, uno dei giudici del processo Diaz al G8 di Genova: "Lo sforzo che chiediamo a un paese dittatoriale è uno sforzo che abbiamo dimostrato di non saper fare per vicende meno drammatiche. I nostri torturatori sono ai vertici della polizia, come possiamo chiedere all’Egitto di consegnarci i loro torturatori?".Continua a leggere

Firenze - Rokhaya e i suoi due mariti uccisi Perché neri – L’Istantanea di Caporale : Rokhaya Mbengue abita a Pontedera ma è nata a Morola, in Senegal. Ed era nel suo paese quando, il 13 dicembre 2011, seppe che suo marito, Samb Modou, un venditore ambulante che offriva le sue chincaglierie ai turisti di Firenze, era stato ucciso da Gianluca Casseri, un militante di CasaPound. L’uomo bianco aveva vendicato la sua razza freddando anche un altro compagno di lavoro nero, pure lui senegalese. Qualche anno dopo la donna si risposa e ...

'Picchiato e ucciso senza un Perché' Il capobranco copre gli altri due complici : L'udienza per la convalida del fermo, l'autopsia sul corpo della vittima, le indagini sul movente. A tre giorni dall'arresto dei tre minorenni, accusati di aver massacrato a bastonate la guardia ...