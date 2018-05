Perché Telegram è sempre nei guai 

agi

(Di giovedì 3 maggio 2018) Qualunque cose si pensi di Telegram​, la nota app di messaggistica cifrata, un dato è sicuro: è sempre di più al centro dell’attenzione. Citata in indagini su terrorismo; perché utilizzata dall’Isis​ e da filo-jihadisti; perché messa al bando in Russia e in Iran; perché dovrebbe lanciare una sua criptomoneta​ basata su tecnologia blockchain, la stessa alla base di bitcoin​; perché è stata creata da due brillanti fratelli russi “in esilio” e giramondo, che vivono, forse, non è chiaro, tra Dubai, la Finlandia e St Kittis. E per molto altro ancora. La cifratura di Telegram Ma è anche uno dei sistemi più fraintesi o incompresi. Un qualunque utente Telegram alla ...