Per le politiche regionali 10% in meno

La Federal Trade Commission contro Sony - Nintendo e Microsoft Per politiche di garanzia illegali : Avete presente quell'adesivo presente su tantissimi prodotti e in cui probabilmente vi sarete imbattuti in più di un'occasione che recita: "Warranty Void if Removed"? A quanto pare l'adesivo stesso è illegale secondo il Magnusson-Moss Warranty Act e la FTC (Federal Trade Commission) si è attivata per inviare delle lettere di avvertimento a sei compagnie.Le compagnie sono ASUS, HTC e Hyundai ma anche e soprattutto tre aziende chiave nel mondo dei ...

Mattarella : "Servono politiche Per i precari" : La crescita del lavoro e la sua qualità restano centrali per ogni strategia di governo: lo ricorda il Capo dello Stato Mattarella nel suo discorso al Quirinale per la Festa del lavoro. Per il ...

Gli studenti dell'Itas-Itc di Rossano fanno esPerienza a Roma nelle massime istituzioni politiche : ... guidato dalla dirigente Di Cianni, si conferma una scuola che dà ai propri studenti opportunità reali di crescita e di acquisizione di competenze spendibili e richieste dal mondo del lavoro. Una ...

FESTA DEL LAVORO - SINDACATI A PRATO Per IL PRIMO MAGGIO/ Mattarella - “servono politiche sulla precarietà” : FESTA del LAVORO, 1 MAGGIO tra musica e impegno sociale: dal tradizionale Concertone di piazza San Giovanni a Roma, alle iniziative dei SINDACATI fino all'allarme traffico(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 13:55:00 GMT)

Rifiuti - 2 milioni di euro Per le politiche di riuso : approvato il riparto della ecotassa : ...e l'attuazione della programmazione regionale in materia di Rifiuti e bonifiche "che potranno essere utilizzati anche per la definizione di una strategia regionale sostenibile in materia di economia ...

Elezioni Friuli Venezia Giulia - i risultati in diretta : Fedriga oltre il 55% - Pd al 28%. M5s Perde 10 punti rispetto alle politiche : Cala l’affluenza alle urne in Friuli Venezia Giulia. Per le Elezioni regionali ha votato il 49,65% degli aventi diritto, contro il 50,48% del 2013 quando però si votò in due giornate. Un risultato deludente per la consultazione i cui risultati saranno cruciali in chiave nazionale: se la Lega si confermerà con ampio margine primo partito più che doppiando Forza Italia, Matteo Salvini potrà a maggior ragione rivendicare la supremazia nella ...

Voto in Friuli Venezia Giulia - 10 Per cento sezioni : Fedriga 25 punti di vantaggio. Crolla rispetto alle politiche il M5s : TRIESTE - È iniziato alle 8 lo spoglio delle schede elettorali per le regionali in Friuli Venezia Giulia. C'è attesa per i risultati di un Voto da cui - come per il Molise una settimana fa - si ...

Regionali in Molise : vince il centrodestra - il M5S nettamente staccato. I grillini Perdono sette punti rispetto alle politiche : In Molise, con 387 su 394 sezioni scrutinate, è ormai largamente in testa il centrodestra guidato da Donato Torna (43,07% dei voti), con un margine ampio sul Movimento 5 Stelle che è intorno al 38,45% (il candidato è Andrea Greco). Il Partito democratico è fermo al 10 per cento. Questi i risultati quando si è a più di due terzi dello spoglio: e se ...

Regionali Molise - test Per il governo. Affluenza - alle 19 al voto il 38 - 6% : calo di 18 punti rispetto alle politiche : Non è una domenica come le altre per il Molise che risponde in modo tiepido al richiamo delle urne. Ale 19 solo il 38,% si è recato alle urne. Il risultato di oggi è un vero e...

OPeratrice rinchiusa Per la 'paghetta' - FdI : 'Politiche clientelari'. Mosconi : 'Lavorare Per l'integrazione' : Continua Minutillo: 'Ora come Fdi chiederemo al presidente dell'unione di convocare in diretta streaming un consiglio affinché il presidente Frassineti venga a relazionare in aula su questa grave ...