Per Eataly nel 2017 ricavi consolidati in crescita del 20%

Eatalianissimo - serata a Eataly Mosca Per l'ambasciatore Terracciano : Con i suoi 7.000 metri quadrati e circa 900 posti a sedere, Eataly Mosca è il secondo Eataly più grande al mondo e il 25 maggio compirà un anno. Quando lo ha inaugurato, il patron Oscar Farinetti ha ...

Fico Eataly World - 350mila visitatori in un mese Per il Parco agroalimentare italiano più grande del mondo : Nato per raccontare al mondo l' eccellenza enogastronomica, il valore delle materie prime e la bellezza della tradizione alimentare del nostro paese, Fico offre tutta la meraviglia della biodiversità ...