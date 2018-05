Pellicina pericolosa | ecco come mangiarsi le unghie può portare alla morte

Blastingnews

(Di giovedì 3 maggio 2018) Si può morire per la malsana abitudine dile? Difficile rispondere di si, eppure c'è un fatto che lo racconta. Lo riporta il Mirror n ed avviene in Inghilterra, non molto lontano dal Liverpool. Sarà stato difficile anche per il diretto interessato immaginare di aver rischiato realmente la vita per un esercizio, per quanto discutibile, ormai consueto per la sua quotidianità e per quella di milioni di persone. Cosa è accaduto? Lui si chiama Luke Hanoman, ha ventotto anni, due figli e vive a Southport.tanti altri uomini e donne nei periodi in cui lo stress o la noia si fanno sentire pratica quello che non andrebbe fatto: si mangia lee molto spesso va oltre, andando a rosicchiare la pelle che c'è attorno.Nulla di scandaloso, solo poco igienico. La raccomandazione degli esperti è di evitare di farlo il più possibile, ma è ben notoadulti e bambini ...