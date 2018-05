Pd | verso la resa dei conti in direzione | dai renziani ipotesi rinnovo fiducia a Martina

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 maggio 2018) A poche ore dall’inizio dellanazionale la situazione nel Pd resta quella di una spaccatura in due. Da una parte i, dall’altra i non. La riunione dell’organismo del Nazareno, fissata per decidere un eventuale dialogo con il M5s, è diventata in realtà un nuovo campo di battaglia, l’ennesimo, per decidere chi comanda nel partito, almeno nei prossimi mesi. E questo non potrà che avere delle conseguenze. La più stringente riguarda lo scenario raccontato oggi dal Corriere della Sera con un pezzo del Pd che sostiene un governo di centrodestra, magari guidato da Giancarlo Giorgetti.che il coordinatore della segretaria Lorenzo Guerini ha definito “strampalata”. La conta sembra inevitabile, almeno per ora, anche se proseguono i contatti tra i dirigenti del partito e le riunioni di corrente. Per i “non” ...