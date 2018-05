Pd | verso la conta finale in direzione | dai renziani ipotesi rinnovo fiducia a Martina

Direzione Pd - si va verso la conta. Scintille Calenda-Fassino : La minoranza chiede una 'fiducia' sul segretario reggente Martina Di Maio contro tutti: "Al voto, no ammucchiate" Direzione Pd, i renziani: "Niente conte". Ma su un sito i nomi dei pro M5s

Paolo Sorrentino : “Non ho voluto raccontare né Berlusconi né gli italiani - ma un universo pieno di paure e difficoltà in cui siamo tutti” : "Non è un film schierato né ideologico - sarebbe stato stupido farlo - non è né un attacco né una difesa".È arrivato il giorno della verità o di qualcosa che alla stessa cerca di avvicinarsi, e "lui" – il regista premio Oscar Paolo Sorrentino – parla finalmente di "Loro" - il nuovo film diviso in due parti la cui seconda uscirà in Italia il 10 maggio prossimo. "Non è un ...

Bye bye di Annalisa - testo e significato : il brano racconta il cambiamento verso un futuro nuovo : testo e significato di “Bye Bye”, il nuovo singolo di Annalisa in radio dal 20 aprile. Si tratta del terzo brano inedito estratto dall’omonimo album della cantante ligure pubblicato lo scorso 12 febbraio per la Warner Music Italy. In attesa del Tour estivo, Annalisa torna in rotazione radiofonica con il nuovo singolo Venerdì 20 aprile è uscito in radio ed in digital download “Bye Bye”, il nuovo singolo di Annalisa ...

I grandi architetti raccontano attraverso le loro opere la Divina Commedia. Appuntamento a Foligno a palazzo Trinci : ... Maria Luisa Guerrini, ha posto l'accento sul fatto che la mostra 'si colloca in un momento di grande vitalità per la città proprio quando il festival di scienza e filosofia dà il proprio spazio a ...

Il Pd verso la conta e i renziani lanciano #senzadime : Roma, 24 apr. , askanews, Sull'eventuale appoggio a un governo del M5s il Pd è diviso e si prevede una conta in direzione, in cui i renziani sono convinti di avere ancora la maggioranza. 'Ma l'aria ...

Meteo : l'anticiclone ha i giorni contati - da nord verso sud torna l'instabilità : ULTIMI giorni DI ESTATE Il robusto e caldo anticiclone, responsabile della parentesi estiva degli ultimi giorni in molte parte dell'Europa, Italia compresa, nel corso dei prossimi giorni inizierà a ...

Maltempo : conta dei danni in Sicilia - giunta “verso lo stato di calamità” : “Già da sabato mattina, gli uffici stanno procedendo alle prime stime dei danni causati dall’ondata di Maltempo che venerdì si è abbattuta nel Ragusano“: lo ha reso noto l’assessore all’Agricoltura della Sicilia, Edy Bandiera, in costante contatto con il capo dell’ispettorato provinciale all’Agricoltura, Giorgio Carpenzano, “affinché i tecnici della Regione procedano, rapidamente, a definire entità ...

Google Arts & Culture racconta l’Italia in bianco e nero attraverso una raccolta di cartoline : Google Arts & Culture ha lanciato un'iniziativa molto suggestiva, che mira a far rivivere i ricordi di un'Italia in bianco e nero attraverso una raccolta di cartoline d'epoca. Un vero e proprio tuffo nel passato che nasce dalla collaborazione del colosso di Mountain View con Touring Club Italiano e con Musicart. L'articolo Google Arts & Culture racconta l’Italia in bianco e nero attraverso una raccolta di cartoline proviene da ...

Napoli si racconta attraverso un format TV condotto da Magda Mancuso. : Di recente si è distinta anche nel teatro, per la sua partecipazione in alcuni spettacoli teatrali. Non per ultimo è stata fra le partecipazioni straordinarie in un recente progetto cinematografico a ...

Collezionando 2018 : Giancarlo Berardi racconta Julia - una donna nell’universo a fumetti bonelliano : Il personaggio nato dall’idea di Giancarlo Berardi compie venti anni: Julia nasce in un periodo storico non felice per i fumetti seriali, ma la sua carriera la dice lunga sul seguito di lettori ed appassionati che ogni mese lo acquistano in edicola. Lo stesso autore, ospite a Lucca per Collezionando 2018 racconta la nascita dell’eroina, […]

Il documentario di Ryuichi Sakamoto racconta il terremoto del Thoku attraverso un pianoforte : All'interno del film lo stesso autore commenta: " Abbiamo la civiltà moderna, la nostra scienza, la nostra tecnoogia. Ma è tutto così fragile. Avrei dovuto saperlo. Poi è accaduto il disastro e mi ...

Dal Mose alla massoneria - nove giornalisti raccontano l’Italia attraverso le inchieste. Iacona : “Un mestiere molto difficile” : Dalla massoneria al caso Regeni al Mose fino alla mafia nigeriana, nove giornalisti raccontano nel libro “Italia sotto inchiesta” – presentato domenica 18 marzo a “Libri Come” di Roma – alcune delle vicende che negli ultimi anni che hanno segnato l’Italia. “È un’Italia che rivive problemi atavici”, racconta Nello Trocchia, curatore e uno degli autori insieme a Antonio Crispino, Danilo ...

Piero Angela - l'ultimo libro/ "Il mio lungo viaggio' è diverso - racconta la mia vita" : Piero Angela, protagonista alla Festa del libro e della Lettura all'Auditorium Parco della Musica, ha presentato il suo ultimo libro dal titolo "il mio lungo viaggio".(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 19:29:00 GMT)