Pd | scoppia la pace tra Renzi e Martina | al reggente fiducia unanime fino al

Pd - scoppia la pace tra Renzi e Martina : al "reggente" fiducia fino al congresso : Trattative fino a ridosso della direzione Pd, convocata a largo del Nazareno per le 15 e iniziata con circa mezz'ora di ritardo. Poi scoppia la pace tra le anime della dirigenza "dem". A quanto si apprende Matteo...

IVAN ZAZZARONI/ scoppia la pace con Giovanni Ciacci : severo con Al Bano e Romina (Ballando con le stelle 2018) : IVAN ZAZZARONI: il giudice del programma di Milly Carlucci sotterra l'ascia di guerra nei confronti di Giovanni Ciacci. Ma con Al Bano e Romina...(Ballando con le stelle 2018)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 10:05:00 GMT)

Ciacci Zazzaroni - scoppia la pace : l’abbraccio in diretta - poi il costumista si sente male : Giovanni Ciacci e Ivan Zazzaroni, scoppia la pace: l’abbraccio in diretta, poi il costumista si sente male Dopo le polemiche e il can can social che ne è seguito, scoppia la pace tra Giovanni Ciacci e Ivan Zazzaroni. Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle il giornalista sportivo e giudice del talent show ha omaggiato […] L'articolo Ciacci Zazzaroni, scoppia la pace: l’abbraccio in diretta, poi il costumista si ...

Mediaset-Sky - scoppia a sorpresa la pace : pay tv sul digitale terrestre - Premium sul satellite : Teleborsa, - scoppia improvvisa la pace tra Mediaset e Sky. Arriva nella tarda serata di ieri sera l'accordo storico destinato a incidere profondamente sull'assetto del settore televisivo italiano. La ...

Sky-Mediaset - a Pasqua scoppia la pace della tv : via allo scambio di canali : ROMA - Quella del 2018 sarà ricordata come la Pasqua della 'pax televisiva'. A firmarla sono gli ormai ex nemici Sky e Mediaset, che si scambiano un corposo pacchetto di canali. Sky sbarca nel ...

“Ti chiedo scusa”. Isola dei Famosi - scoppia la pace? Da settimane i due erano ai ferri corti. Liti continue e insulti senza esclusioni di colpi - poi la svolta. Ma la rete insorge : “Tutto pilotato” : Due settimane ancora poi calerà il sipario sull’edizione 2018 dell’Isola dei Famosi. Liti, invidie, nomination e eliminazioni. Ormai è guerra tutti contro tutti. Per rendersene conto basta riavvolgere il nastro indietro a pochi giorni fa quando Simone Barbato ha fatto le valige ed è tornato a casa. Il mimo lanciato da Avanti un altro è stato al centro delle polemiche e finito nel mirino di Amaurysz. Il campione di pallanuoto c’era andato ...

EVA HENGER E FRANCESCO MONTE - NESSUNA PACE/ scoppia la guerra tra Massimiliano Caroletti e Gabriele Parpiglia : NESSUNA PACE tra Eva HENGER e FRANCESCO MONTE: il selfie delle polemiche è stata solo una trovata di Pio e Amedeo al Maurizio Costanzo Show. Il commento al veleno dell'ex tronista.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 17:10:00 GMT)