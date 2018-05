Pd | scontro sulla conta in direzione Il partito è spaccato a metà

Pensioni - l'ultimo scontro sulla Fornero : "Se non si può abolire - una ragione ci sarà..." : Elsa Fornero si dice preoccupata di un esecutivo a guida Salvini. Il tema è ovviamente - e ancora una volta - la riforma delle Pensioni che porta il suo nome e che il leader della Lega dice di voler abolire....

Incidente sulla A4 - scontro tra tir : un morto - : Il tamponamento si è verificato nei pressi del casello di Vicenza est. L'intervento dei pompieri e del 118 non è riuscito a salvare la vita ad uno dei conducenti dei mezzi pesanti coinvolti. Forti ...

Incidente sulla A4 - scontro tra tir : un morto : Incidente sulla A4, scontro tra tir: un morto Il tamponamento si è verificato nei pressi del casello di Vicenza est. L’intervento dei pompieri e del 118 non è riuscito a salvare la vita ad uno dei conducenti dei mezzi pesanti coinvolti. Forti ripercussioni sul traffico Parole chiave: ...

scontro tra Biondo e Heather Parisi ad Amici - la produzione si esprime sulla lite durante il terzo serale : Scontro tra Biondo e Heather Parisi ad Amici, la produzione Fascino del programma si esprime sull'episodio trasmesso in diretta durante il terzo serale di Amici. A seguito della lite tra Biondo e Heather Parisi, verificatasi sabato 21 aprile in diretta su Canale Cinque, anche la produzione interviene per placare gli animi e la bufera mediatica che si è scatenata negli ultimi giorni: un comunicato ufficiale ha espresso massima solidarietà alla ...

scontro sulla legge Macron - Parigi come Calais?/ Tendopoli nella capitale : è emergenza immigrazione : Parigi è diventata come Calais? Le politiche sull'immigrazione stanno creando molte polemiche attorno a Emmanuel Macron e l'approvazione della nuova legge in materia divide il suo partito...(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:13:00 GMT)

scontro fra due auto sulla provinciale : occupanti incastrati nell'abitacolo : OSTUNI - Paura sulla provinciale che collega Ostuni a Carovigno: due auto si sono scontrate e gli occupanti sono rimasti incastrati nell'abitacolo. È accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 aprile ...

Tirreno Power : scontro sullo studio Cnr e l’impatto sulla salute : scontro di pareri scientifici e dibattito aperto sullo studio epidemiologico del Cnr di Pisa che ancora lo scorso febbraio ha ribadito “sia per la mortalita’, sia per l’ospedalizzazione, l’esistenza di un impatto negativo” dovuto alla centrale a carbone Tirreno Power di Vado Ligure “sulla salute dei residenti, tenute in considerazione l’insieme delle altre fonti” nel periodo 2001-2013. Il Cnr di ...

scontro a Bruxelles tra la Commissione e il Parlamento sulla nomina di Selmayr a segretario dell'esecutivo Ue : È Scontro tra l'EuroParlamento e la Commissione europea sulla promozione di Martin Selmayr a segretario generale dell'esecutivo comunitario. "Un colpo di mano", hanno messo nero su bianco gli eurodeputati, criticando la scelta di Jean-Claude Juncker di promuovere il suo ex braccio destro al gradino più alto della macchina amministrativa. Una scalata tanto fulminea quanto controversa che ha sollevato un vespaio di polemiche ...

scontro USA-Russia - Trump annuncia i missili sulla Siria : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Sulla legge elettorale regionale del Veneto è scontro : Politica - Finco , Lega Nord, : "Replica a Fracasso , PD, Sulla nuova proposta di legge elettorale veneta: la nostra maggioranza non è come il suo partito democratico". "Mi spiace deludere Fracasso ...

L'Amministrazione Comunale fa chiarezza sulla vicenda dell'autoscontro in via dei Tigli : Tutto ciò attesta la massima attenzione al rigoroso rispetto delle norme da parte delL'Amministrazione Comunale, sia nella sua componente politica sia nella parte amministrativa; le irregolarità sono ...

Foggia - scontro frontale sulla circonvallazione : muoiono padre - madre e figlio piccolo : Un'intera famiglia sterminata nell'incidente stradale avvenuto lungo statale 673. A pochi chilometri dal capoluogo una Golf e una Focus si sono scontrate...

Domenica di sangue sulle strade : scontro sulla Casilina - due morti : Anas comunica che, a causa di un incidente, la strada SS6 Casilina è provvisoriamente chiusa al traffico al km 182,700, nel territorio comunale di Teano, in provincia di Caserta. Per cause in...

Arturo - il giallo della confessione : è scontro sulla versione dell'arrestato : 'Non l'ho colpito, non l'accoltellato io. Sì ero lì, sono uno dei quattro nel video ma a quel ragazzo non ho fatto niente'. Sarebbe questa, in estrema sintesi, la versione che A.R. diede agli ...