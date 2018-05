Pd | renziani | ok Martina fino assemblea

Pd - verso la conta finale in direzione : dai renziani ipotesi rinnovo fiducia a Martina fino all’assemblea : A poche ore dall’inizio della direzione nazionale la situazione nel Pd resta quella di una spaccatura in due. Da una parte i renziani, dall’altra i non renziani. La riunione dell’organismo del Nazareno, fissata per decidere un eventuale dialogo con il M5s, è diventata in realtà un nuovo campo di battaglia, l’ennesimo, per decidere chi comanda nel partito, almeno nei prossimi mesi. E questo non potrà che avere delle ...

Pd - verso la resa dei conti in direzione : dai renziani ipotesi rinnovo fiducia a Martina fino all’assemblea : A poche ore dall’inizio della direzione nazionale la situazione nel Pd resta quella di una spaccatura in due. Da una parte i renziani, dall’altra i non renziani. La riunione dell’organismo del Nazareno, fissata per decidere un eventuale dialogo con il M5s, è diventata in realtà un nuovo campo di battaglia, l’ennesimo, per decidere chi comanda nel partito, almeno nei prossimi mesi. E questo non potrà che avere delle ...

Alta tensione nel Pd. Non renziani vogliono conferma Martina. Renzi : no a pretesti per rompere : Dario Franceschini sul sito senzadime.it aveva detto: "Quando in una comunità politica alla vigilia di una discussione seria che riguarda il partito e il paese si arriva a questo, c'è qualcosa di ...

PD - DIREZIONE : BUFERA SU SENZADIME.IT E DOCUMENTO renziani/ Martina fa oscurare il sito : Pd, caos in vista della DIREZIONE: BUFERA su SENZADIME.IT. Online nomi e cognomi di favorevoli e contrari all'accordo con il M5s per la formazione del Governo(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 17:01:00 GMT)

PD a rischio crac : i renziani sono 120 su 209 e firmano un documento contro Martina : No a "conte interne" in Direzione perchè sarebbe "dannoso", sì a un Pd "pronto a confrontarsi con tutti ma partendo dal rispetto dell'esito del voto: per questo non potremmo assolutamente votare la...

Pd - Boccia : “Documento renziani? Irrispettoso ma i numeri non sono quelli. Ora si voti su Martina” : “Ho trovato Irrispettoso e sgradevole il documento dei renziani, l’ennesima mancanza di rispetto. E deludenti sono le firme dei capigruppo Delrio e Marcucci. Ma i numeri non sono quelli”. Così Francesco Boccia, deputato vicino al presidente della regione Puglia Michele Emiliano, ha attaccato il documento dei parlamentari vicini all’ex premier. Un testo in cui si chiede di evitare conte alla Direzione dem di giovedì 3 ...

Pd - non renziani verso voto su Martina : ... a proposito del sito senzadime.it che raccoglie le liste dei dirigenti favorevoli e contrari a un governo con M5S,osserva che "quando una comunità politica alla vigilia di una discussione seria che ...

Pd - renziani : niente conte in Direzione. Ira di Franceschini e Martina | : In vista della riunione dei Dem del 3 maggio, una bozza ribadisce la linea dell'ex segretario: "Sì confronto con M5s ma niente fiducia a un governo Salvini o Di Maio". Minoranze chiederanno voto su ...

Pd - non renziani verso voto su Martina : 14.15 Gli esponenti del Pd che non fanno capo a Renzi sarebbero intenzionati a chiedere, nella Direzione del partito di domani, un voto sul mandato del reggente Martina fino all'Assemblea Nazionale Intanto Franceschini, a proposito del sito senzadime.it che raccoglie le liste dei dirigenti favorevoli e contrari a un governo con M5S,osserva che "quando una comunità politica alla vigilia di una discussione seria che rigarda il partito e il Paese ...

Fico oggi rivede M5s-Pd - poi da Mattarella | Martina vuole trattare ma i renziani frenano : Fico oggi rivede M5s-Pd, poi da Mattarella | Martina vuole trattare ma i renziani frenano La strada è strettissima ma il reggente del Pd Martina ha deciso di andare a “vedere” le carte di Di Maio nonostante i renziani siano sempre del tutto contrari. Anche nel campo pentastellato la “base” manifesta più di una perplessità. […]

Fico oggi rivede M5s-Pd - poi da Mattarella | Martina vuole trattare ma i renziani frenano : La strada è strettissima ma il reggente del Pd Martina ha deciso di andare a "vedere" le carte di Di Maio nonostante i renziani siano sempre del tutto contrari. Anche nel campo pentastellato la "base" manifesta più di una perplessità.

Fico - oggi nuovo incontro con M5s-Pd e poi da Mattarella - Martina vuole trattare ma renziani frenano : Dopo 24 ore di pausa, un secondo giro di colloqui a Montecitorio: è quanto ha deciso Roberto Fico, presidente della Camera, incaricato dal capo dello Stato di esplorare un'eventuale alleanza tra M5S e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 aprile : Pd - Martina apre ai 5 Stelle e subito i renziani lo linciano : Renzi pensa a spaccare il Pd sul no ai Cinque Stelle Oggi i democratici di nuovo dal presidente della Camera: l’accordo è lontano di Wanda Marra Loro, Lui e noi di Marco Travaglio “Dura la vita quando non sai fare un cazzo”. Dovendo scegliere una frase cult dal film di Paolo Sorrentino Loro-1, non c’è nulla di meglio di questa confessione dell’Ape Regina, al secolo Sabina Began (la sontuosa Kasia Smutniak), che guida il pappone pugliese ...

Fico - giovedì nuovo incontro con M5s-Pd e poi da Mattarella - Martina vuole trattare ma renziani frenano : Dopo 24 ore di pausa, un secondo giro di colloqui a Montecitorio: è quanto ha deciso Roberto Fico, presidente della Camera, incaricato dal capo dello Stato di esplorare un eventuale alleanza tra M5S e ...