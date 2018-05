Pd : Renzi - delegittimato Martina? Non capisco polemica : Roma, 3 mag. (AdnKronos) – Delegittimare Maurizio Martina? “Ma perché? Io davvero francamente non capisco tutte queste polemiche”. Lo ha detto Matteo Renzi in un intervista realizzata il 1° maggio e in onda stasera a Piazza Pulita, a proposito delle tensioni nel Pd dopo la partecipazione alla trasmissione di Fabio Fazio. “Io faccio un’altra vita rispetto a prima, e mi scappa un po’ da ridere e forse anche da ...

Governo - Marcucci (PD) : “Renzi? Non ha delegittimato Martina. Senza governo - noi pronti a tornare al voto” : “Renzi delegittima Martina? No, non mi sembra affatto. Sono orgoglioso che il Pd abbia organi eletti democraticamente, mi spiace per i partiti che non hanno la stessa formazione e cultura”. Così il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, al termine delle consultazioni con Roberto Fico, incaricato dal capo dello Stato di vagliare la possibilità di un governo Pd-5 Stelle. “Il 3 maggio decidiamo in Direzione se avviare un ...