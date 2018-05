Pd | Martina si arrende a Renzi | Con il M5S capitolo chiuso

ilgiornale

(Di giovedì 3 maggio 2018) Il Pd arriva alla direzione con le ossa rotte. Sulle spalle i dem portano la batosta elettorale e la lotta fratricida che è scoppiata dopo il voto. Le incursioni di Matteo, il documento coi nomi dei democratici favorevoli alla trattativa coi Cinque Stelle e gli scontri intestini combattuti a suon di interviste e talk show hanno portato il partito a un passo dalla frattura. "Dalle nostre parti non possono esistere liste di proscrizione - ha messo in chiaro Maurizioaprendo la direzione di oggi - basta attacchi feroci tra di noi". Così, per evitare la rottura e ottenere la fiducia dal partito, al segretario reggente non resta chersi achiudendo definitivamente ilgrillino.In mattinata era stato proprio Lorenzo Guerini a sottolineare che"gode della fiducia di tutto il partito". Iani danno, quindi, il via libera alla continuità ...