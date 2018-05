Pd | Martina | Con M5S partita chiusa

Pd - dalla direzione sì unanime alla relazione Martina : “Con M5s capitolo chiuso - basta odi” : Pd, dalla direzione sì unanime alla relazione Martina: “Con M5s capitolo chiuso, basta odi” Quella che doveva essere una resa dei conti tra i Dem si è trasformato in un patto di fiducia tra Martina e Renzi. Le parole del segretario reggente sul no a centrodestra e M5s sono piaciute ai renziani. Unanimità sulla relazione […]

Direzione Pd 'No a governi con centrodestra e M5S'. Pieni poteri a Martina ma a tempo : ROMA - Si chiude con una tregua, la Direzione Pd. Ma non si sa quanto potrà durare. Alle 20 la relazione conclusiva del segretario reggente, Maurizio Martina, è stata votata all'unanimità dai membri ...

Un altro pezzo del Pd sterilizzato. In Direzione la resa incondizionata di Martina e governisti : Molto sarebbe dipeso dalla relazione iniziale del segretario reggente, Maurizio Martina. Da lì si sarebbe capito se il Partito democratico avrebbe dato fuoco alle polveri nel corso della Direzione, o se avrebbe scelto di continuare nel conflitto a bassa intensità che si sta consumando da dopo le elezioni. Ecco che il ministro dell'Agricoltura sale sul podio. E tira una camionata d'acqua sulla santa barbara pronta a esplodere: "Il ...

Pd - è tregua : no a governi con Lega-M5S Ok a linea Renzi - Martina resta a tempo Sì unanime in direzione : la giornata : Scontro drammatico al Nazareno, ma il sì unanime alla relazione del reggente evita una nuova scissione. Martina rimane segretario pro tempore: tra due settimane ci sarà l’assemblea. L’ira della minoranza, Franceschini e Orlando: «Noi non ascoltati»

