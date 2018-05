Direzione Pd - Martina : con M5s capitolo chiuso. Ora rischio urne. Basta odio tra di noi : Di due cose Martina si dice sicuro: il confronto con M5s è capitolo chiuso , "era una sfida politica, non una rinuncia", e mai soci Salvini, Meloni e Berlusconi Ora, dice Martina, occorre supportare ...

Martina : confronto Pd con M5s era sfida politica non rinuncia : Si trattava di lanciare con il confronto una sfida politica e culturale diretta a quel movimento che tanto ha eroso il nostro consenso anche il …

Al via la direzione Pd - si cerca una mediazione. Martina : "Con M5s capitolo chiuso" : Il reggente Martina: "Nel Partito Democratico non possono esistere liste di proscrizione da qualunque parte provengano. Dobbiamo smetterla di essere più feroci tra di noi che con i nostri avversari"

Pd Martina : con M5S capitolo chiuso. Basta odio - chiedo la fiducia : Direzione Pd riunita al Nazareno. Il dibattito è concentrato sugli equilibri interni dopo gli scossoni arrivati dalle parole di Matteo Renzi, che ha escluso ogni ipotesi di alleanza con M5S...

Pd - Martina : stop attacchi e liste di proscrizione - con M5S chiuso : ... una nuova idea dello sviluppo perché sia davvero equo socialmente e sostenibile, il ruolo dell'Italia in Europa e il suo protagonismo del mondo globale'. Si lavora comunque a un documento di ...

Martina prova a ricompattare il Pd : “Con il M5S capitolo chiuso” : Il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, considera il dialogo con il Movimento Cinque Stelle un «capitolo chiuso». Sono le parole chiave che Martina usa e con le quali sembra ricostruire un consenso interno al partito....

Resa dei conti nella direzione Pd - si chiuderà con un voto | Martina : "Confronto con M5s è capitolo chiuso" : Il segretario uscente: "E' un bluff dire che in direzione sono favorevoli all'accordo". Franceschini: "Qualcosa di profondo non va"

Resa dei conti nella direzione Pd - si chiuderà con un voto | Martina : “Confronto con M5s è capitolo chiuso” : Resa dei conti nella direzione Pd, si chiuderà con un voto | Martina: “Confronto con M5s è capitolo chiuso” Il segretario uscente: “E’ un bluff dire che in direzione sono favorevoli all’accordo”. Franceschini: “Qualcosa di profondo non va” continua a leggere

Pd - direzione : diretta – Martina : “Confronto sia franco. Riflettere su sconfitta : non sono gli italiani a non capire - ma noi” : A poche ore dall’inizio della direzione nazionale la situazione nel Pd resta quella di una spaccatura in due. Da una parte i renziani, dall’altra i non renziani. La riunione dell’organismo del Nazareno, fissata per decidere un eventuale dialogo con il M5s, è diventata in realtà un nuovo campo di battaglia, l’ennesimo, per decidere chi comanda nel partito, almeno nei prossimi mesi. E questo non potrà che avere delle ...

Pd - il giorno della resa dei conti al Nazareno : Martina chiede la fiducia : Trattative fino a ridosso della direzione Pd, convocata a largo del Nazareno per le 15 e iniziata con circa mezz'ora di ritardo. A quanto si apprende Matteo Renzi e Maurizio Martina si stanno confrontando su un esito condiviso...

Pd Martina : stop attacchi e liste di proscrizione - con M5S capitolo chiuso : Direzione Pd riunita al Nazareno. Il dibattito sarà orientato non tanto sul governo ma sugli equilibri interni dopo gli scossoni arrivati dalle parole di Matteo Renzi, che ha escluso ogni...

Martina : stop attacchi - con M5S "chiuso" : 16.31 Il Pd deve fare "una vera autocritica" dopo una delle sconfitte "più nette della sua storia", dice il segretario reggente Martina aprendo la direzione del partito. E avverte: basta "attacchi feroci tra di noi" e "liste di proscrizione". "Non credo che ce la caveremo solo con qualche mossa tattica". Il confronto con il M5S è per il Pd un "capitolo chiuso" e ora "il rischio di voto anticipato è più forte di ieri", afferma. E ancora:mai ...

Pd : Martina - sconfitta epocale - non va rimossa ma analizzata : Roma, 3 mag. (AdnKronos) – Quella del 4 marzo “è stata una delle più gravi nella storia del centrosinistra” e “la nostra discussione deve ripartire da qui perchè non possiamo rimuovere quello che è accaduto. Dobbiamo riflettere, analizzare e capire per cambiare”. Lo ha detto Maurizio Martina in Direzione. L'articolo Pd: Martina, sconfitta epocale, non va rimossa ma analizzata sembra essere il primo su Meteo Web.

Pd : Martina inizia intervento con saluto a Napolitano : Roma, 3 mag. (AdnKronos) – ‘Innanzitutto vorrei aprire i lavori di oggi pomeriggio rinnovando i nostri auguri affettuosi di pronta guarigione a un grande italiano e a un padre della nostra storia e del nostro impegno come Giorgio Napolitano. Salutiamo con affetto lui e tutta la sua famiglia”. Lo ha detto il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, alla Direzione nazionale del Pd. L'articolo Pd: Martina ...