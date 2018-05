Pd | il giallo degli omissis sui nomi dei pro o contro l’accordo col M5S

Blastingnews

(Di giovedì 3 maggio 2018) Giovedì 3 maggio è la data della fatidica riunione della Direzione Pd per decidere se sedersi o meno al tavolo della trattativa di governo con il M5S VIDEO. Ma, secondo la maggior parteaddetti ai lavori, la riunione di domani non è altro che l’ennesimo appuntamento di una infinita conta interna per decidere quale corrente debba comandare su un partito che rischia di andare definitivamente in pezzi. In senso contrario a questo destino sembrerebbe andare il documento in 3 punti presentato dall’ala renziana del partito che chiede, in sostanza di evitare “conte interne”. Ma la nuova ‘Pace di Lodi’ la prima fu nel 1454 tra Milano e Venezia ndr, dal nome della citta' natale dell’ispiratore del patto, il coordinatore Dem Lorenzo Guerini, rischia di fallire prima di essere sancita, visto che anche sul web cominciano a comparire elenchi dei membri della #Direzione Pd favorevoli o ...