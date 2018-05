Pd | Guerini | Martina ha fiducia di tutti

Pd - Guerini : “Non è in discussione la fiducia a Martina. Appoggio a governo Giorgetti? Ipotesi strampalata - non esiste” : “Il documento? Un contributo per trovare l’unità nel partito, che non significa azzerare il dibattito interno”. Lo ha detto Lorenzo Guerini, a poche ore dall’inizio della direzione Pd e all’indomani della diffusione del documento dei renziani “contro la conta interna”. “Ipotesi Appoggio esterno a governo guidato da Giorgetti? È talmente strampalata che non esiste” L'articolo Pd, Guerini: ...

Pd : Guerini - Martina non in discussione - no a resa dei conti : Roma, 3 mag. (AdnKronos) – “Non credo ci sia questo punto all’odg, Martina non è in discussione, gode della fiducia di tutto il partito”. Lo dice Lorenzo Guerini a Radio Radicale sull’ipotesi che oggi possa esserci un voto su Martina in Direzione. “Immaginare che questa direzione sia una sfida, non è così, ci viene chiesto un dibattito coraggioso, serio e responsabile. Bisogna evitare che la Direzione assuma ...

