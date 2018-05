Pd - è tregua : no a governi con Lega-M5S Ok a linea Renzi - Martina resta a tempo Sì unanime in direzione : la giornata|Live : Scontro drammatico al Nazareno, ma il sì unanime alla relazione del reggente evita una nuova scissione. Martina rimane segretario pro tempore: tra due settimane ci sarà l’assemblea. L’ira della minoranza, Franceschini e Orlando: «Noi non ascoltati»