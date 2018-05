Pd - dalla direzione sì unanime alla relazione Martina : "Con M5s capitolo chiuso - basta odi" : Quella che doveva essere una resa dei conti tra i Dem si è trasformato in un patto di fiducia tra Martina e Renzi. Le parole del segretario reggente sul no a centrodestra e M5s sono piaciute ai renziani. Unanimità sulla relazione del segretario

Pd - contestatore fermato dalla Polizia. L’episodio prima della direzione del partito al Nazareno : Tensione al Nazareno prima della direzione del Pd: un contestatore che aveva appesa al petto un targhetta con scritto ‘Mai col M5S‘ è stato fermato dalla Polizia. L’uomo, che si è definito militante del Pd, è stato poi portato via in auto per accertamenti. L'articolo Pd, contestatore fermato dalla Polizia. L’episodio prima della direzione del partito al Nazareno proviene da Il Fatto Quotidiano.